Les entreprises énergétiques américaines progressent alors que le Brent atteint 100 dollars le baril après l'attaque des Houthis contre des pétroliers saoudiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

23 juillet - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 6 %,atteignant 100 dollars le barilpour la première fois depuis le 26 mai; le West Texas Intermediate (WTI) américain

CLc1 a augmenté de 5,3 % pour s'établir à 91,5 dollars le baril

** Les cours ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un mois après que la milice houthiste du Yémen a déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens, aggravant ainsi les perturbations du transport maritime mondial de pétrole via la mer Rouge et le détroit d’Ormuz

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent chacun de 1,8 %

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N et ConocoPhillips COP.N progressent de 2,3 %chacun, tandis qu’APA Corp APA.O grimpe de 3 %

** Les sociétés de services pétroliers progressent: Baker Hughes BKR.O de 1,5 %, SLB SLB.N de 1,5 % et Halliburton

HAL.N de 1,7 %

** Les raffineurs en tête: Marathon Petroleum MPC.N ~2 % et Phillips 66 PSX.N 2,4 %