Les entreprises énergétiques américaines profitent de la hausse des prix du pétrole alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran menacent les voies d'approvisionnement

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23 juillet - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent d’environ 5% à 98,69 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 s’apprécie de 4% à 90,3 dollars le baril

** Les cours ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un mois, l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran ayant ravivé les craintes de perturbations de l’approvisionnement sur les voies de transit du pétrole

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,3% et 1,2%

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N en hausse de 1,4%, ConocoPhillips COP.N gagne environ 1%, APA Corp APA.O progresse de 1,8%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N ont chacune légèrement progressé, tandis que Halliburton HAL.N a gagné 1,2%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N progressent de 1,3% et Phillips 66 PSX.N de 1,1%