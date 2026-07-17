Les entreprises énergétiques américaines portent le nombre de plateformes de forage à son plus haut niveau depuis avril 2025, selon Baker Hughes

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* Le nombre total d'installations de forage dépasse de 44 celui de l'année dernière, a indiqué Baker Hughes

* L'Oklahoma a ajouté deux plateformes, portant leur nombre à 50, son plus haut niveau depuis juin 2025

* Cette cinquième hausse hebdomadaire consécutive marque la plus longue série de ce type depuis début juin

(Chiffres des plateformes de forage en Oklahoma et au Texas) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes cette semaine pour la cinquième semaine consécutive, une première depuis début juin, portant le total à son plus haut niveau depuis avril 2025, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes, indicateur avancé de la production future, a augmenté de sept pour atteindre 588 au cours de la semaine se terminant le 17 juillet. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que la hausse enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 44 de plus, soit 8 % de plus qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de sept pour atteindre 452 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que le nombre de plateformes gazières est resté stable à 126 et celui des autres plateformes diverses à 10.

Dans l’Oklahoma, le nombre de plateformes a augmenté de deux pour atteindre 50, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2025.

Au Texas, premier État producteur de pétrole et de gaz du pays, le nombre de plateformes a augmenté de deux pour atteindre 274, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2025.

Le nombre de plateformes de forage pétrolières et gazières a reculé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, les prix en baisse du pétrole américain de type “ CLc1 ” ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de leur dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,3 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et pour l’exportation sous forme de gaz naturel liquéfié (LNG).