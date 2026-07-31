Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur nombre d'appareils de forage pour la sixième fois en sept semaines, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes de forage cette semaine pour la sixième fois en sept semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.