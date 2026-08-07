Les entreprises énergétiques américaines maintiennent le nombre de plateformes de forage inchangé cette semaine - Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu cette semaine le nombre total de plateformes de forage inchangé par rapport à la semaine précédente, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.