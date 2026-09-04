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Les entreprises énergétiques américaines maintiennent le nombre d'appareils de forage inchangé pour la deuxième semaine consécutive, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 19:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre total d’appareils de forage inchangé pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes

BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, s'est maintenu à 588 au cours de la semaine s'achevant le 4 septembre. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI USGSRC=ECI

Baker Hughes a indiqué que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté de 2 pour atteindre 449 cette semaine, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait baissé de 2 pour s’établir à 130, et que les autres appareils divers étaient restés inchangés à 9.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des cours du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais maintenant que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,2 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l'électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l'exportation.

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