Les entreprises énergétiques américaines augmentent le nombre de leurs plateformes de forage pour la quatrième fois en cinq semaines, atteignant leur plus haut niveau depuis 2024, selon Baker Hughes

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* Le nombre de plateformes pétrolières augmente de six pour atteindre 462, tandis que celui des plateformes gazières diminue d'une unité pour s'établir à 132

* Le nombre de plateformes dans le bassin du Permien augmente de quatre pour atteindre 274, son plus haut niveau depuis juin 2025

* Le nombre total de plateformes est supérieur de 56 à celui de l'année précédente, selon les données de Baker Hughes

(Ajout du nombre de plateformes dans le bassin schisteux du Permien, paragraphe 5)

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur nombre de plateformes cette semaine pour la quatrième fois en cinq semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes

BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes de forage pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de cinq pour atteindre 603 au cours de la semaine se terminant le 9 octobre, son plus haut niveau depuis mai 2024.

BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI

USGSRC=ECI

Baker Hughes a indiqué que la hausse enregistrée cette semaine portait le nombre total de plateformes à 56 unités de plus, soit 10 % de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de six pour atteindre 462 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé d’une unité pour s’établir à 132, son plus bas niveau depuis la mi-septembre, et que le nombre d’autres plateformes diverses était resté stable à neuf.

Dans le bassin schisteux du Permien, situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, le nombre de plateformes a augmenté de quatre pour atteindre 274, son plus haut niveau depuis juin 2025.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix de l’ CLc1 américain ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans, en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,9 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 112,2 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera pour produire de l’électricité pour les centres de données énergivores et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.