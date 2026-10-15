 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises du secteur « Neocloud » poursuivent leur baisse, les craintes liées à une hausse des taux deintérêt pesant sur les sociétés d'IA fortement endettées
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:55

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont chuté respectivement de 6,1 % et 4,9 % avant l'ouverture, prolongeant ainsi la vague de ventes de la séance précédente

** Les entreprises liées aux infrastructures d’IA ont chuté mercredi après la publication d’un indice des prix à la consommation en forte hausse , qui a ravivé les inquiétudes concernant les risques liés à la hausse des coûts d’emprunt dans ce secteur à forte intensité capitalistique

** L'obligation de CRWV à échéance 2031 US21873SAG30=TE recule de plus de 1,4 cent par dollar, et son rendement atteint un plus haut historique de plus de 15 % - données Tradeweb

** Le coût de l’assurance contre la dette de CRWV a bondi au-delà de 1 000 points de base pour atteindre des niveaux records – données de S&P Global Market Intelligence

** Le cabinet d’études informatiques Gartner prévoit que plus de 80 % des fournisseurs de « néocloud » cesseront leurs activités indépendantes d’ici 2030, en raison des pressions sur les coûts et de l’absence de modèle économique se démarquant de celui des hyperscalers

** À la clôture d'hier, l'action CRWV s'apprêtait à perdre un quart de sa valeur ce mois-ci, tandis que NBIS était en passe de perdre un cinquième de la sienne

Valeurs associées

COREWEAVE
65,7800 USD NASDAQ -15,46%
NEBIUS GROUP RG-A
186,0100 USD NASDAQ -10,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 15.10.2026 11:28 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,05% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Le siège de l'Union européenne, à Bruxelles le 15 décembre 2025. ( AFP / Nicolas TUCAT )
    A Bruxelles, le bras de fer budgétaire entre dirigeants européens est engagé
    information fournie par AFP 15.10.2026 11:26 

    Le compte à rebours est lancé. Les dirigeants européens ont entamé jeudi à Bruxelles un bras de fer autour du prochain budget de l'UE, avec une préoccupation majeure: parvenir à le boucler avant la cascade d'élections en 2027, à commencer par la présidentielle ... Lire la suite

  • Un cargo naigue dans la mer Noire, à Krapets, au nord-est de la Bulgarie le 14 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    La Roumanie annonce sept disparus en mer Noire après l'incendie d'un navire
    information fournie par AFP 15.10.2026 11:21 

    La Roumanie a annoncé jeudi que sept personnes étaient portées disparues après un incendie à bord d'un navire marchand en mer Noire où le bilan humain des incidents provoqués ou attribués à des drones ne cesse de s'alourdir. Depuis début octobre, les incidents ... Lire la suite

  • Le siège social de GL Events. (crédit : Périnelle)
    GL events relève sa prévision de croissance pour 2026
    information fournie par Zonebourse 15.10.2026 11:18 

    A l'occasion de son point d'activité trimestriel, GL events relève sa prévision de croissance, portée par les activités Live et Venues, et anticipe désormais une croissance supérieure à 10% à taux de change et périmètre constants, ainsi qu'une augmentation du résultat ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 899,29 +0,33%
SOITEC
131,3 -6,68%
EUTELSAT
1,5775 -6,60%
Pétrole Brent
103,96 -2,03%
HAFFNER ENERGY
0,7 -6,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank