Les entreprises du secteur « Neocloud » poursuivent leur baisse, les craintes liées à une hausse des taux deintérêt pesant sur les sociétés d'IA fortement endettées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont chuté respectivement de 6,1 % et 4,9 % avant l'ouverture, prolongeant ainsi la vague de ventes de la séance précédente

** Les entreprises liées aux infrastructures d’IA ont chuté mercredi après la publication d’un indice des prix à la consommation en forte hausse , qui a ravivé les inquiétudes concernant les risques liés à la hausse des coûts d’emprunt dans ce secteur à forte intensité capitalistique

** L'obligation de CRWV à échéance 2031 US21873SAG30=TE recule de plus de 1,4 cent par dollar, et son rendement atteint un plus haut historique de plus de 15 % - données Tradeweb

** Le coût de l’assurance contre la dette de CRWV a bondi au-delà de 1 000 points de base pour atteindre des niveaux records – données de S&P Global Market Intelligence

** Le cabinet d’études informatiques Gartner prévoit que plus de 80 % des fournisseurs de « néocloud » cesseront leurs activités indépendantes d’ici 2030, en raison des pressions sur les coûts et de l’absence de modèle économique se démarquant de celui des hyperscalers

** À la clôture d'hier, l'action CRWV s'apprêtait à perdre un quart de sa valeur ce mois-ci, tandis que NBIS était en passe de perdre un cinquième de la sienne