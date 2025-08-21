Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à un faible stockage et à l'augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 août - ** Les actions des sociétés de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des prix du gaz naturel ** Les prix à terme du gaz naturel américain NGc1 augmentent de 1,7 % pour atteindre 2,79 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel sont en hausse en raison d'un stockage moins important que prévu , d'une baisse récente de la production journalière et d'une augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL)
** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources
CNX.N en légère hausse, Energy Transfer en hausse de 1,4 %, Cheniere Energy LNG.N en hausse de 2,7 % et EQT Corp EQT.N en hausse de 1,1 %
** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2 %, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P est en hausse marginale
