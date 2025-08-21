 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,50
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à un faible stockage et à l'augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de GNL
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions des sociétés de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des prix du gaz naturel ** Les prix à terme du gaz naturel américain NGc1 augmentent de 1,7 % pour atteindre 2,79 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel sont en hausse en raison d'un stockage moins important que prévu , d'une baisse récente de la production journalière et d'une augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL)

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en légère hausse, Energy Transfer en hausse de 1,4 %, Cheniere Energy LNG.N en hausse de 2,7 % et EQT Corp EQT.N en hausse de 1,1 %

** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2 %, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P est en hausse marginale

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
240,315 USD NYSE +1,82%
CNX RESOURCES
28,470 USD NYSE +0,35%
ENERGY TRANSFER
17,480 USD NYSE +0,90%
EQT
51,760 USD NYSE +0,84%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEW FRTRS ENER RG-A
2,3150 USD NASDAQ +2,89%
Pétrole Brent
67,53 USD Ice Europ +0,73%
Pétrole WTI
63,41 USD Ice Europ +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank