Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à un faible stockage et à l'augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de GNL

21 août - ** Les actions des sociétés de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des prix du gaz naturel ** Les prix à terme du gaz naturel américain NGc1 augmentent de 1,7 % pour atteindre 2,79 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel sont en hausse en raison d'un stockage moins important que prévu , d'une baisse récente de la production journalière et d'une augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL)

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en légère hausse, Energy Transfer en hausse de 1,4 %, Cheniere Energy LNG.N en hausse de 2,7 % et EQT Corp EQT.N en hausse de 1,1 %

** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2 %, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P est en hausse marginale