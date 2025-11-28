 Aller au contenu principal
Allemagne: Le chômage augmente moins que prévu en novembre
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 11:15

Un panneau indiquant le chemin vers une agence pour l'emploi de l'Office fédéral allemand du travail est photographiée à Munich

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté moins que prévu en novembre, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté d’environ un millier pour atteindre 2,973 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 5.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3% en novembre, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

Andrea Nahles, directrice de l'Office fédéral du travail, a déclaré que le nombre de personnes ayant un emploi stagnait et que la demande de main-d'œuvre restait faible.

Le ministère allemand de l'Économie a relevé début octobre sa prévision de croissance économique pour cette année à 0,2%, contre une prévision précédente d'une stabilité, et prévoit désormais une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% l'année prochaine.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Friederike Heine, édité par Blandine Hénault)

L'offre BoursoBank