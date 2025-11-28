Suisse: L'économie se contracte de 0,5% au T3

Conférence de presse de la BNS sur la décision de taux à Zurich

L'économie suisse s'est contractée de 0,5% au troisième trimestre, après ajustement des événements sportifs, en raison de la baisse des exportations dans l'industrie chimique et pharmaceutique, a annoncé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco).

Cette baisse intervient après une croissance de 0,2% au trimestre précédent et est liée à la récente volatilité du commerce extérieur en raison de la guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis.

Le fléchissement des exportations de l'industrie chimique et pharmaceutique est le contrecoup de la forte hausse des exportations de ces secteurs au deuxième trimestre, attribuable notamment à des effets d'anticipation en lien avec la politique commerciale des États-Unis, précise le Seco dans un communiqué.

Dans l'ensemble, les exportations de marchandises ont nettement diminué pour le deuxième trimestre consécutif (−4,2%), tandis que la croissance inférieure à la moyenne du secteur des services n'a pas pu compenser l'évolution négative du secteur industriel.

Certaines composantes de la demande intérieure ont toutefois stabilisé l'économie, le dépenses de consommation privée ayant connu une croissance solide, soutenue par les dépenses consacrées au logement et à l'énergie ainsi qu'à la santé, mais également aux services d'hôtellerie et de restauration et à la communication, a ajouté le ministère.

