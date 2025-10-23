Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent avant la publication du rapport fédéral sur le stockage

23 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé d'environ 2 % à 3,38 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé avant la publication d'un rapport fédéral qui devrait montrer que les stocks de la semaine dernière ont été légèrement plus importants que d'habitude pour cette période de l'année, ce qui permet de conserver d'importantes quantités de carburant dans les inventaires

** Les actions des entreprises de gaz naturel Williams Companies WMB.N , EQT Corp EQT.N et Venture Global VG.N chutent de 1 % à 3,5 %

** Les ETFs ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P et United States Natural Gas Fund UNG.P baissent respectivement d'environ 1% et 0,8%