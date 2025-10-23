 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent avant la publication du rapport fédéral sur le stockage
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé d'environ 2 % à 3,38 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé avant la publication d'un rapport fédéral qui devrait montrer que les stocks de la semaine dernière ont été légèrement plus importants que d'habitude pour cette période de l'année, ce qui permet de conserver d'importantes quantités de carburant dans les inventaires

** Les actions des entreprises de gaz naturel Williams Companies WMB.N , EQT Corp EQT.N et Venture Global VG.N chutent de 1 % à 3,5 %

** Les ETFs ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P et United States Natural Gas Fund UNG.P baissent respectivement d'environ 1% et 0,8%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
222,210 USD NYSE -0,94%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
ENERGY TRANSFER
16,835 USD NYSE -0,41%
EQT
52,950 USD NYSE -1,01%
EXPAND ENER
103,4100 USD NASDAQ -0,94%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,7706 USD NASDAQ -0,53%
Pétrole Brent
65,50 USD Ice Europ +1,79%
Pétrole WTI
61,38 USD Ice Europ +2,06%
WILLIAMS COMPANI
60,010 USD NYSE -3,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

