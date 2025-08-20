Les entreprises du secteur de la santé voient une implication croissante des investisseurs activistes au cours de l'année écoulée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au cours de l'année écoulée, des investisseurs activistes ont ciblé de grandes entreprises du secteur de la santé pour les inciter à améliorer leurs performances, certaines campagnes n'ayant été révélées qu'après l'annonce de changements au sein du conseil d'administration.

Voici quelques entreprises du secteur de la santé qui ont fait l'objet de pressions de la part d'investisseurs activistes au cours des 12 derniers mois.

MEDTRONIC MDT.N En août 2025, le fabricant d'appareils médicaux a nommé deux nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d'administration et a créé des comités indépendants chargés d'améliorer ses performances, après qu'Elliott Investment Management a pris une participation importante, devenant ainsi l'un des plus gros actionnaires de la société.

AVANTOR AVTR.N Engine Capital a ciblé l'entreprise de sciences de la vie en août 2025, l'incitant à nommer de nouveaux administrateurs, à réduire les coûts et même à envisager une vente.

CHARLES RIVER LABORATORIES CRL.N La société de recherche contractuelle a réglé avec Elliott Investment Management en mai 2025 en acceptant d'ajouter quatre nouveaux administrateurs et de lancer un examen stratégique de l'entreprise.

NOVO NORDISK NOVOB.CO Le fonds spéculatif activiste Parvus Asset Management est en train d'établir une participation dans la société, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus du fait que le fabricant danois de médicaments a perdu son avantage de pionnier sur le marché lucratif des médicaments amaigrissants, a rapporté le Financial Times en juin 2025.

Reuters n'a pas vérifié ce rapport de manière indépendante.

GERRESHEIMER GXIG.DE En juin 2025, le fonds d'investissement londonien Asset Value Investors a pressé le fabricant allemand d'emballages médicaux de trouver des moyens de restaurer sa valeur de marché. AVI, qui détient une participation de 3,5 % dans Gerresheimer, a déclaré que l'entreprise avait besoin d'une nouvelle direction financière pour regagner sa crédibilité.

ILLUMINA ILMN.O En mars 2025, le fabricant de séquençage génétique a déclaré que l'investisseur activiste Keith Meister rejoindrait son conseil d'administration.

HENRY SCHEIN HSIC.O En janvier, la société de capital-investissement KKR KKR.N a construit une participation importante dans le distributeur de fournitures médicales et dentaires et a conclu un accord pour ajouter des membres au conseil d'administration de la société. Henry Schein était également sous la pression d'autres investisseurs, dont Ananym Capital Management.

PFIZER PFE.N En octobre 2024, le fonds spéculatif activiste Starboard Value a demandé à la direction de rendre des comptes pour la sous-performance de la société. Ce mois-ci, Starboard a augmenté sa participation dans le fabricant de médicaments à 8,5 millions d'actions, ce qui représente environ 0,15 % des actions en circulation à la fin du mois de juin.

KENVUE KVUE.N En octobre 2024, Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de pansements, critiquant les faibles performances de son segment santé de la peau, qui comprend Neutrogena, Aveeno et d'autres marques. Après une bataille de procurations, les entreprises ont conclu un accord au début de l'année 2025, accordant au directeur général de Starboard, Jeffrey Smith, et à deux administrateurs indépendants des sièges au conseil d'administration.

CVS HEALTH CVS.N En novembre, CVS Health a ajouté le grand patron de Glenview Capital et trois autres personnes à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord avec le fonds spéculatif. La société a subi la pression des investisseurs, y compris Glenview, pour améliorer ses opérations après avoir manqué plusieurs fois ses objectifs financiers en raison de l'augmentation des coûts médicaux dans son activité d'assurance santé.

Glenview a réduit sa participation dans la société après que CVS a publié de bons résultats en mai.