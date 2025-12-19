 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises du secteur de l'énergie progressent dans l'attente de nouvelles sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,4%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 augmente de 0,2 % à 59,95 $/baril et le prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,3 % à 56,31 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que le marché attend des nouvelles sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et des décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales du monde entier

** Exxon XOM.N et Chevron CVX.N en légère hausse

** Diamondback Energy FANG.O , EQT Corp EQT.N , Baker Hughes BKR.O et Devon Energy DVN.N progressent de 2,4 % à 1,1 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmente de 1,5 %

** Le raffineur Valero Energy VLO.N grimpe marginalement

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
44,9400 USD NASDAQ +1,06%
CHEVRON
147,650 USD NYSE -0,03%
DEVON ENERGY
36,000 USD NYSE +0,74%
DIAMONDBACK ENG
150,4200 USD NASDAQ +2,33%
EQT
54,140 USD NYSE +0,73%
EXXON MOBIL
116,816 USD NYSE +0,22%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
27,800 USD NYSE +1,26%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
128,694 USD NYSE -0,33%
Pétrole Brent
60,49 USD Ice Europ +1,31%
Pétrole WTI
56,62 USD Ice Europ +0,57%
VALERO ENERGY
162,830 USD NYSE +0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank