Les entreprises du secteur de l'énergie progressent dans l'attente de nouvelles sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,4%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 augmente de 0,2 % à 59,95 $/baril et le prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,3 % à 56,31 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que le marché attend des nouvelles sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et des décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales du monde entier

** Exxon XOM.N et Chevron CVX.N en légère hausse

** Diamondback Energy FANG.O , EQT Corp EQT.N , Baker Hughes BKR.O et Devon Energy DVN.N progressent de 2,4 % à 1,1 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmente de 1,5 %

** Le raffineur Valero Energy VLO.N grimpe marginalement