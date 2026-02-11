Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la hausse du brut, les tensions au Moyen-Orient compensant l'importante accumulation de stocks de brut aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2,4%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 1,77% à 70,02 dollars le baril; le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1,89% à 65,17 dollars le baril ** Les prix augmentent sur les inquiétudes des investisseurs concernant l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, qui se préparent à reprendre les négociations, tandis qu'un rapport hebdomadaire montrant une forte augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis a limité les gains

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont gagné respectivement 2,8 % et 1,5 % ** SLB SLB.N , Williams Companies WMB.N , Baker Hughes BKR.O et EOG Resources EOG.N ont progressé de 1,5 % à 4,3 % — les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers ConocoPhillips

COP.N gagne 2,4 %, Occidental OXY.N gagne 2,8 % et Diamondback Energy FANG.O gagne 2,9 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N gagne 2,2%, Marathon Petroleum MPC.N augmente de 2% et Delek US Holdings DK.N gagne 3,1%