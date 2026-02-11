 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la hausse du brut, les tensions au Moyen-Orient compensant l'importante accumulation de stocks de brut aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2,4%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 1,77% à 70,02 dollars le baril; le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1,89% à 65,17 dollars le baril ** Les prix augmentent sur les inquiétudes des investisseurs concernant l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, qui se préparent à reprendre les négociations, tandis qu'un rapport hebdomadaire montrant une forte augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis a limité les gains

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont gagné respectivement 2,8 % et 1,5 % ** SLB SLB.N , Williams Companies WMB.N , Baker Hughes BKR.O et EOG Resources EOG.N ont progressé de 1,5 % à 4,3 % — les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers ConocoPhillips

COP.N gagne 2,4 %, Occidental OXY.N gagne 2,8 % et Diamondback Energy FANG.O gagne 2,9 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N gagne 2,2%, Marathon Petroleum MPC.N augmente de 2% et Delek US Holdings DK.N gagne 3,1%

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
61,1800 USD NASDAQ +3,43%
CHEVRON
185,395 USD NYSE +1,72%
CONOCOPHILLIPS
110,630 USD NYSE +2,94%
DELEK US HLDGS
34,630 USD NYSE +3,13%
DIAMONDBACK ENG
169,0800 USD NASDAQ +2,54%
EOG RESOURCES
117,095 USD NYSE +3,86%
EXXON MOBIL
155,290 USD NYSE +2,46%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
207,470 USD NYSE +1,65%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,160 USD NYSE +1,93%
PHILLIPS 66
160,695 USD NYSE +2,15%
Pétrole Brent
69,71 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
64,94 USD Ice Europ +1,07%
SLB
51,195 USD NYSE +1,76%
WILLIAMS COMPANI
71,490 USD NYSE +3,85%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
