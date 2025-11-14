Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après l'attaque ukrainienne qui a endommagé un dépôt de pétrole russe

14 novembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie sont en hausse avant l'ouverture du marché, dans le sillage de la hausse des prix du pétrole

** Le cours à terme du Brent LCOc1 augmente de 1,6 % à 64,01 $ le baril; le cours du brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 augmente de 1,8 % à 59,76 $ le baril

** Les prix du pétrole ont été stimulés par les craintes concernant l'offre après qu'une attaque de drone ukrainien a touché un dépôt de pétrole dans un important centre d'exportation russe, le port de Novorossiysk sur la mer Noire

** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont progressé de 0,7 % chacune

** Conocophillips COP.N , Diamondback Energy FANG.O et APA APA.O en hausse de 1% chacun

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N en hausse de 1,4% et 1%, respectivement