Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après l'attaque ukrainienne qui a endommagé un dépôt de pétrole russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie sont en hausse avant l'ouverture du marché, dans le sillage de la hausse des prix du pétrole
** Le cours à terme du Brent LCOc1 augmente de 1,6 % à 64,01 $ le baril; le cours du brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 augmente de 1,8 % à 59,76 $ le baril
** Les prix du pétrole ont été stimulés par les craintes concernant l'offre après qu'une attaque de drone ukrainien a touché un dépôt de pétrole dans un important centre d'exportation russe, le port de Novorossiysk sur la mer Noire
O/R
** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont progressé de 0,7 % chacune
** Conocophillips COP.N , Diamondback Energy FANG.O et APA APA.O en hausse de 1% chacun
** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N en hausse de 1,4% et 1%, respectivement
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer