La Chine demande aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia, selon des rapports d'information

Pékin a demandé à certaines entreprises technologiques chinoises d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia NVDA.O cette semaine, et devrait imposer l'achat de puces d'intelligence artificielle au niveau national, a rapporté mercredi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Nvidia est prise en étau entre Washington et Pékin, alors que les États-Unis renforcent les contrôles sur les exportations de semi-conducteurs avancés utilisés dans l'intelligence artificielle, tandis que les entreprises chinoises cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des puces conçues aux États-Unis.

Les tensions sur le commerce des technologies sont au cœur des conflits entre les États-Unis et la Chine, les semi-conducteurs devenant un point d'ignition stratégique.

La directive chinoise de suspension des commandes a été émise alors que le gouvernement étudie la possibilité d'autoriser l'accès aux puces haute performance de Nvidia, et sous quelles conditions.

Pékin cherche à décourager les entreprises technologiques locales de s'empresser de stocker des puces américaines avant qu'une décision ne soit prise, selon le rapport.

Nvidia et l'ambassade de Chine aux États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministère chinois du commerce et le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information n'ont pas non plus répondu aux appels en dehors des heures de bureau.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors du Consumer Electronics Show cette semaine que la demande en Chine pour sa puce H200 était forte et que l'entreprise considérait les commandes d'achat comme un signal d'approbation plutôt que d'attendre une annonce formelle de Pékin.

Les licences d'exportation américaines pour les puces sont toujours en cours de traitement, et aucun calendrier n'a été fixé.

À la fin de l'année dernière, l'administration du président américain Donald Trump a approuvé l'exportation de puces H200 vers la Chine, un revirement important par rapport aux interdictions précédentes sur le matériel d'IA avancé.

L'approbation était basée sur la condition que l'entreprise paie une taxe unique de 25 % de partage des revenus au gouvernement américain.

Le H200 est le prédécesseur des puces phares actuelles de Nvidia, les "Blackwell".