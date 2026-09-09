Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse du Brent, qui franchit la barre des 100 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent d'environ 3% à 100,76 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 augmente de 2,43% à 95,29 dollars le baril

** Les cours ont franchi la barre des 100 dollars le baril, atteignant mercredi leur plus haut niveau depuis six semaines, alors que l’intensification du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes concernant l’approvisionnement en pétrole

** Les géants de l’énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont chacun progressé de 0,74%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N a progressé de 1,2%, Diamondback Energy FANG.O a gagné 2,4% et Devon Energy DVN.N a augmenté de 1,1%

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse de 1,1%

** Les raffineurs PBF Energy PBF.N et Valero Energy

VLO.N progressent respectivement de 1,4% et d’environ 1%