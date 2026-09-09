 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse du Brent, qui franchit la barre des 100 dollars le baril
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 13:31
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent d'environ 3% à 100,76 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 augmente de 2,43% à 95,29 dollars le baril

** Les cours ont franchi la barre des 100 dollars le baril, atteignant mercredi leur plus haut niveau depuis six semaines, alors que l’intensification du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes concernant l’approvisionnement en pétrole

** Les géants de l’énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont chacun progressé de 0,74%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N a progressé de 1,2%, Diamondback Energy FANG.O a gagné 2,4% et Devon Energy DVN.N a augmenté de 1,1%

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse de 1,1%

** Les raffineurs PBF Energy PBF.N et Valero Energy

VLO.N progressent respectivement de 1,4% et d’environ 1%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
63,9200 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
209,980 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
48,410 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
199,6500 USD NASDAQ 0,00%
EXXONMOBIL HLDG
160,710 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,665 USD NYSE 0,00%
PBF ENER RG-A
76,720 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
100,79 USD Ice Europ +1,41%
Pétrole WTI
95,78 USD Ice Europ +1,59%
VALERO ENERGY
382,930 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 199,49 -1,42%
Pétrole Brent
100,64 +1,26%
BIOPHYTIS
0,0714 -1,52%
SOITEC
139,25 -4,85%
TOTALENERGIES
78,61 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank