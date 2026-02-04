Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain : selon Axios, les États-Unis rejettent la demande de l'Iran de changer le lieu des pourparlers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY gagne 1,9 % grâce à la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 3,3 % à 65,3 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 augmentent de 3,3 % à 69,6 $/baril

** Les prix augmentent suite à des rapports d'Axios selon lesquels les responsables américains ont décidé de rejeter la demande de l'Iran de changer le lieu des négociations prévues pour vendredi, citant deux responsables américains. O/R

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N gagnent respectivement 2,7% et 2,3%

** Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N , Phillips 66 PSX.N et EOG Resources EOG.N sont parmi les plus grands gagnants en pourcentage de l'indice de l'énergie, en hausse de 3,8 % à 5,9 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N ont augmenté de 3,7% et Valero Energy VLO.N de ~3%

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en hausse de 2,4%, Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,2% et Halliburton HAL.N en hausse de 2,4%