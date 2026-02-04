 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain : selon Axios, les États-Unis rejettent la demande de l'Iran de changer le lieu des pourparlers
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY gagne 1,9 % grâce à la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 3,3 % à 65,3 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 augmentent de 3,3 % à 69,6 $/baril

** Les prix augmentent suite à des rapports d'Axios selon lesquels les responsables américains ont décidé de rejeter la demande de l'Iran de changer le lieu des négociations prévues pour vendredi, citant deux responsables américains. O/R

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N gagnent respectivement 2,7% et 2,3%

** Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N , Phillips 66 PSX.N et EOG Resources EOG.N sont parmi les plus grands gagnants en pourcentage de l'indice de l'énergie, en hausse de 3,8 % à 5,9 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N ont augmenté de 3,7% et Valero Energy VLO.N de ~3%

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en hausse de 2,4%, Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,2% et Halliburton HAL.N en hausse de 2,4%

Valeurs associées

APA
27,0400 USD NASDAQ +2,19%
BAKER HUGHES RG-A
58,6550 USD NASDAQ +1,13%
CHEVRON
181,050 USD NYSE +1,68%
CONOCOPHILLIPS
107,410 USD NYSE +2,36%
COTERRA ENERGY
30,190 USD NYSE +4,34%
DEVON ENERGY
43,040 USD NYSE +4,75%
EOG RESOURCES
113,545 USD NYSE +2,80%
EXXON MOBIL
146,380 USD NYSE +1,85%
Gaz naturel
3,31 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,267 USD NYSE +1,16%
KINDER MORGAN RG-P
29,900 USD NYSE -1,40%
LIBERTY ENER RG-A
23,415 USD NYSE -10,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
194,695 USD NYSE +3,83%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,270 USD NYSE +2,28%
ONEOK
79,730 USD NYSE +1,86%
PHILLIPS 66
154,440 USD NYSE +4,29%
Pétrole Brent
69,12 USD Ice Europ +1,92%
Pétrole WTI
64,92 USD Ice Europ +1,58%
SLB
50,640 USD NYSE +1,77%
VALERO ENERGY
196,100 USD NYSE +1,97%
WILLIAMS COMPANI
66,235 USD NYSE -3,32%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 19:03:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

