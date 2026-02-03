Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, les investisseurs tenant compte de la reprise de l'offre et des négociations entre les États-Unis et l'Iran

3 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY gagne 1,3 % grâce à la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 0,7 % à 66,75 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 augmentent de 0,9 % à 62,70 $/baril

** Les prix augmentent alors que les acteurs du marché prennent en compte les perspectives de l'offre mondiale et la possibilité d'une désescalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran O/R

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 2,4 % et 1,1 %

** ONEOK OKE.N , Williams Companies WMB.N , ConocoPhillips

COP.N et Kinder Morgan KMI.N sont parmi les plus grands gagnants en pourcentage de l'indice de l'énergie, en hausse de 1,7 % à 2,6 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N gagne légèrement et Valero Energy VLO.N augmente de 2,4 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N augmente d'environ 2% et Baker Hughes BKR.O augmente légèrement