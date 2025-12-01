Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, le pétrole brut augmentant en raison de l'action de l'OPEP et de l'attaque contre l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en hausse de 1,6 % à 63,38 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 sont en hausse de 1,61 % à 59,49 $/baril

** Les prix augmentent suite aux attaques de drones par l'Ukraine, à la fermeture de l'espace aérien vénézuélien par les États-Unis et à la décision de l'OPEP de laisser les niveaux de production inchangés au premier trimestre 2026

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en hausse de 1,3 % et 0,8 %, respectivement

** Targa Resources TRGP.N , Halliburton HAL.N , APA Corp

APA.O et Diamondback Energy FANG.O progressent de 2,3 % à 2,8 %, parmi les principaux gagnants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N augmentent respectivement de 0,3 % et 0,7 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N en hausse de 2,2 % et 2,1 %, respectivement