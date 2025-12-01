 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 116,00
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, le pétrole brut augmentant en raison de l'action de l'OPEP et de l'attaque contre l'Ukraine
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en hausse de 1,6 % à 63,38 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 sont en hausse de 1,61 % à 59,49 $/baril

** Les prix augmentent suite aux attaques de drones par l'Ukraine, à la fermeture de l'espace aérien vénézuélien par les États-Unis et à la décision de l'OPEP de laisser les niveaux de production inchangés au premier trimestre 2026

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en hausse de 1,3 % et 0,8 %, respectivement

** Targa Resources TRGP.N , Halliburton HAL.N , APA Corp

APA.O et Diamondback Energy FANG.O progressent de 2,3 % à 2,8 %, parmi les principaux gagnants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N augmentent respectivement de 0,3 % et 0,7 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N en hausse de 2,2 % et 2,1 %, respectivement

Guerre en Ukraine
OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
25,5450 USD NASDAQ +2,30%
BAKER HUGHES RG-A
50,2250 USD NASDAQ +0,05%
CHEVRON
152,752 USD NYSE +1,12%
COTERRA ENERGY
27,085 USD NYSE +0,93%
DIAMONDBACK ENG
157,0799 USD NASDAQ +2,94%
EQT
60,000 USD NYSE -1,38%
EXXON MOBIL
116,750 USD NYSE +0,67%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
26,795 USD NYSE +2,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
643,8600 USD NASDAQ -0,63%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,485 USD NYSE +1,18%
PHILLIPS 66
139,880 USD NYSE +2,07%
Pétrole Brent
63,07 USD Ice Europ -0,19%
Pétrole WTI
59,22 USD Ice Europ +1,40%
SLB
36,655 USD NYSE +1,17%
TARGA RESOURCES
178,280 USD NYSE +1,71%
TX PAC LAND
863,798 USD NYSE -0,19%
VALERO ENERGY
180,518 USD NYSE +2,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank