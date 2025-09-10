 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 755,21
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain dans un contexte de tensions au Moyen-Orient ; l'excédent d'offre limite la reprise
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY grimpe de 1,3 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les prix du brut augmentent après qu'Israël ait attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar, que la Pologne ait abattu des drones et que les États-Unis aient fait pression pour de nouvelles sanctions contre les acheteurs de pétrole russe, mais les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre de brut ont limité les gains supplémentaires

** Le Brent LCOc1 grimpe de 0,9 % à 67,05 $/b, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 1,1 % à 63,31 $/b

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent toutes deux de 1,4 %

** EQT Corp EQT.N , Halliburton HAL.N , Targa Resources

TRGP.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1,9 % à 3,2 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse de ~1,8% et SLB SLB.N en hausse de 1%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N gagnent ~1 chacun

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
46,0800 USD NASDAQ +1,39%
CHEVRON
156,050 USD NYSE +0,79%
CONOCOPHILLIPS
92,490 USD NYSE +0,63%
EQT
51,030 USD NYSE +1,53%
EXXON MOBIL
111,250 USD NYSE +0,52%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
21,895 USD NYSE +0,69%
MARATHON PETRO
178,340 USD NYSE -2,68%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,255 USD NYSE +0,28%
PHILLIPS 66
128,630 USD NYSE -2,77%
Pétrole Brent
67,27 USD Ice Europ +1,11%
Pétrole WTI
63,53 USD Ice Europ +1,19%
SLB
35,350 USD NYSE -1,20%
TARGA RESOURCES
163,850 USD NYSE +1,59%
VALERO ENERGY
154,975 USD NYSE -4,30%
WILLIAMS COMPANI
58,534 USD NYSE +1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank