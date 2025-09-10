Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain dans un contexte de tensions au Moyen-Orient ; l'excédent d'offre limite la reprise

10 septembre - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY grimpe de 1,3 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les prix du brut augmentent après qu'Israël ait attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar, que la Pologne ait abattu des drones et que les États-Unis aient fait pression pour de nouvelles sanctions contre les acheteurs de pétrole russe, mais les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre de brut ont limité les gains supplémentaires

** Le Brent LCOc1 grimpe de 0,9 % à 67,05 $/b, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 1,1 % à 63,31 $/b

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent toutes deux de 1,4 %

** EQT Corp EQT.N , Halliburton HAL.N , Targa Resources

TRGP.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1,9 % à 3,2 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse de ~1,8% et SLB SLB.N en hausse de 1%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N gagnent ~1 chacun