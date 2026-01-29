Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, car les inquiétudes concernant une éventuelle attaque américaine contre l'Iran font grimper le prix du pétrole

29 janvier - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY gagne 3 %, les prix du pétrole étant en hausse en raison des préoccupations géopolitiques

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 3,8 % à 71,01 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 augmentent de 4 % à 65,75 $/baril

** Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de à un plus haut de près de six mois sur les préoccupations croissantes concernant une éventuelle attaque militaire américaine contre l'Iran, le quatrième plus grand producteur de l'OPEP avec une production de 3,2 millions de barils par jour

O/R

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 3,2% et ~3%

** APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N , ConocoPhillips COP.N et Halliburton HAL.N sont les principaux gagnants de l'indice de l'énergie, avec des hausses comprises entre 3,1 % et 5,1 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N gagne 3,6% et Marathon Petroleum MPC.N augmente d'environ 5%

** La société de services pétroliers SLB SLB.N augmente de 3% et Baker Hughes BKR.O de ~8%