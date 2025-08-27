 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les stocks de pétrole brut aux États-Unis diminuent
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 0,6%, suivant les prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,5 % à 67,54 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont augmenté de 0,5 % à 63,58 $/b

** Les prix du brut ont légèrement augmenté grâce à une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis et à l'impact potentiel des nouveaux droits de douane américains sur l'Inde

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en hausse de 0,4 % et 0,3 % respectivement

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1 % à 1,8 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N augmentent chacune d'environ 1,1%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et HF Sinclair

DINO.N gagnent respectivement 1,6% et 1,4%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
22,5750 USD NASDAQ +2,06%
CHEVRON
159,160 USD NYSE +1,09%
EXXON MOBIL
112,370 USD NYSE +0,75%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,205 USD NYSE +1,51%
HF SINCLAIR
49,860 USD NYSE +1,57%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
176,570 USD NYSE +1,78%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,825 USD NYSE +1,69%
PHILLIPS 66
132,400 USD NYSE +1,96%
Pétrole Brent
67,66 USD Ice Europ +0,61%
Pétrole WTI
63,84 USD Ice Europ +0,84%
SLB
35,840 USD NYSE +1,50%
VALERO ENERGY
149,770 USD NYSE +1,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

