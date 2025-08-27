Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les stocks de pétrole brut aux États-Unis diminuent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 0,6%, suivant les prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,5 % à 67,54 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont augmenté de 0,5 % à 63,58 $/b

** Les prix du brut ont légèrement augmenté grâce à une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis et à l'impact potentiel des nouveaux droits de douane américains sur l'Inde

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en hausse de 0,4 % et 0,3 % respectivement

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1 % à 1,8 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N augmentent chacune d'environ 1,1%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et HF Sinclair

DINO.N gagnent respectivement 1,6% et 1,4%