Santiags et chapeau de cowboy: la country plus tendance que jamais chez les jeunes Britanniques

Une fan de musique country participe au festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

Trinity Smith a porté ses bottes de cowboy toute la semaine pour préparer ses pieds à un week-end de danse endiablée: avec des dizaines de milliers de Britanniques, elle participe à un festival de musique country à Londres, un genre qui conquiert de plus en plus de jeunes adultes.

Des fans de musique country participent au festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

Est-ce Londres ou Nashville sur Tamise? A l'O2, immense espace de concert dans l'est de la capitale britannique, chapeaux de cowboy, blousons à franges, micro shorts en jean et santiags sont de rigueur au festival Country to Country (C2C).

De vendredi à dimanche, des stars de la musique Country, allant de Keith Urban à Zach Top, des célébrités de demain, y compris des artistes britanniques, se succèdent sur les différentes scènes.

Montage photographique crée le 13 mars 2026 montrant des fans de musique country posant avec leur chapeau avant le festival Country to Country (C2C), les 14 et 15 mars 2026 à Londres(COMBO) This combination of pictures created on March 13, 2026 showsCountry music fans posing for a portrait wearing a cowboy hats ahead of the Country 2 Country music festival, taking place on March 14 and 15, at the O2 arena in east London on March 13, 2026. ( AFP / Ben STANSALL )

Le festival, le plus grand du genre dans le pays, attend sur trois jours selon ses organisateurs environ 45.000 personnes, pour beaucoup âgées d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années.

Le stand de tatouage ne désemplit pas: la botte de cowboy, le cactus et le crâne de taureau ont particulièrement la cote.

Les danses en ligne font fureur.

"On apprend depuis un an, alors pouvoir la pratiquer avec tous ceux qui partagent la même passion, c'est vraiment génial", dit Trinity Smith, une enseignante de 24 ans, venue de Peterborough (est de l'Angleterre) avec son compagnon. "J'aime le moment où on tape le talon", sourit-elle.

La chanteuse américaine Emily Ann Roberts en concert lors du festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

Le C2C existe depuis plusieurs années mais ne cesse de grandir. Le festival se tient aussi à Glasgow, en Ecosse, et Belfast, en Irlande du Nord. L'an prochain, Manchester sera une nouvelle étape.

Mi-mai, le vénérable Royal Albert Hall accueillera un autre festival de country.

Le succès de cette musique s'étend depuis des années au-delà aux Etats-Unis, où elle est née. En France notamment, elle compte de nombreux fans, en particulier dans les campagnes.

Kyle Walker travaille sur un tatouage lors du festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben Stansall )

Au Royaume-Uni, pays des Beatles, des Rolling Stones et d'Oasis, le succès de la country ne cesse de progresser ces dernières années. "C'est le genre musical qui connaît la plus forte croissance, et c'est ici que cette croissance est la plus rapide au monde", assure John Finch, directeur de la Country Music Association britannique.

- Camion et chagrin d'amour -

La country représente 2% du marché britannique total, mais en un an, sa consommation a augmenté de près de 11%, "ce qui est énorme", se réjouit-il. "Ca vient surtout de la jeune génération, bien plus que des personnes âgées comme moi, qui aiment la country depuis longtemps".

Kyle Walker travaille sur un tatouage lors du festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben Stansall )

Dans son rapport 2025, le BPI (British Phonographic Industry), l'organisme professionnel représentant l'industrie musicale britannique, s'est penché sur le succès "spectaculaire" de la country.

Il a mis en avant l'influence d'artistes comme Beyoncé, avec son tube country "Texas Hold 'Em", Morgan Wallen et Post Malone. Sans oublier bien sûr Taylor Swift, qui a d'abord été connue pour ce genre musical.

Il y a aussi l'effet TikTok, où n'importe qui peut s'essayer à la country et trouver une audience mondiale.

Pour Lewis Pittam, un comédien et chanteur de 26 ans, qui vit près de Londres, le genre "s'est vraiment modernisé, (...) avec des chanteurs tellement plus jeunes!".

William Martin et Cameron Fulton, deux amis de 22 et 23 ans de Newcastle (nord de l'Angleterre), aiment particulièrement les paroles.

Le chanteur américain Noah Rinker en concert lors du du festival Country to Country (C2C), le 13 mars 2026 à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

"Un instant, la chanson parle d'un camion, d'une bière. L'instant d'après, c'est à propos d'une fille dont on n'est plus amoureux. Une chanson différente pour chaque occasion!", dit le premier.

"Il y a les chansons tristes, celles qui parlent de chagrin d'amour, et puis les chansons pour faire la fête en été", ajoute Cameron, mécanicien.

L'Américaine Alyssa Flaherty est venue de Nashville, la capitale incontestée de la country, où elle vit avec sa famille depuis ses 16 ans, pour jouer sur scène dimanche. A 22 ans, elle est déjà assez connue dans le milieu.

Le succès de la country au Royaume-Uni continue de la surprendre. Elle a donné son premier concert en Angleterre en août, à York (nord). "Je ne savais pas si les gens me connaîtraient et pourquoi même ils venaient. En réalité, les gens face à moi ont commencé à chanter mes chansons! Je n'en revenais pas!", dit-elle, encore ébahie.