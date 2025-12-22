Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les États-Unis intensifient leur action contre les pétroliers vénézuéliens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie progressent en début de marché, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 2,17 %, à 61,78 $ le baril; le prix à terme du West Texas Intermediate (WTI) crude CLc1 a augmenté de 2,2 %, à 57,77 $ le baril

** Les prix augmentent après que les États-Unis aient intercepté un pétrolier dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela et que les tensions dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine soient restées élevées, ces deux développements faisant craindre une perturbation de l'approvisionnement

** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont progressé de 0,4 % chacune

** EOG Resources EOG.N et APA Corp APA.O en hausse de 1 % et 0,8 % respectivement

** Les sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O en hausse marginale

** Les raffineurs Delek US Holdings DK.N en hausse de 7,4%, HF Sinclair DINO.N en hausse de 1,6% et Phillips 66

PSX.N en hausse de 1,5%