Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les États-Unis intensifient leur action contre les pétroliers vénézuéliens
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie progressent en début de marché, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 2,17 %, à 61,78 $ le baril; le prix à terme du West Texas Intermediate (WTI) crude CLc1 a augmenté de 2,2 %, à 57,77 $ le baril

** Les prix augmentent après que les États-Unis aient intercepté un pétrolier dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela et que les tensions dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine soient restées élevées, ces deux développements faisant craindre une perturbation de l'approvisionnement

** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont progressé de 0,4 % chacune

** EOG Resources EOG.N et APA Corp APA.O en hausse de 1 % et 0,8 % respectivement

** Les sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O en hausse marginale

** Les raffineurs Delek US Holdings DK.N en hausse de 7,4%, HF Sinclair DINO.N en hausse de 1,6% et Phillips 66

PSX.N en hausse de 1,5%

Valeurs associées

APA
24,6500 USD NASDAQ +2,20%
BAKER HUGHES RG-A
45,5650 USD NASDAQ +1,91%
CHEVRON
149,665 USD NYSE +1,33%
CONOCOPHILLIPS
93,255 USD NYSE +1,45%
DELEK US HLDGS
30,340 USD NYSE -1,04%
EOG RESOURCES
102,990 USD NYSE +1,05%
EXXON MOBIL
117,580 USD NYSE +0,81%
Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,275 USD NYSE +2,06%
HF SINCLAIR
47,160 USD NYSE -0,11%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
40,100 USD NYSE +1,29%
PHILLIPS 66
129,380 USD NYSE +0,41%
Pétrole Brent
61,88 USD Ice Europ +2,20%
Pétrole WTI
57,88 USD Ice Europ +2,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

