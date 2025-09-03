Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle hausse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,7%, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 en baisse de 1,9 % à 67,81 $/b, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) CLc1 en baisse de 2,1 % à 64,20 $/b

** Les prix du brut ont chuté avant la réunion de fin de semaine des producteurs de l'OPEP+ qui devrait envisager une nouvelle augmentation des objectifs de production en octobre

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,7 % et 1,9 % respectivement

** ConocoPhillips COP.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy DVN.N perdent entre 2,9% et 3,4%; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N perdent respectivement 2,6 % et 1,2 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N chute de 2,4%