L'une des plus grandes banques privées d'Iran fait faillite

Des Iraniens passent devant une succursale de la banque Ayandeh (G) dans la capitale Téhéran, le 14 janvier 2017 ( AFP / ATTA KENARE )

La banque Ayandeh, l'un des plus importants établissements bancaires privés d'Iran, a été déclarée en faillite par l'Etat et ses actifs absorbés, une mesure inhabituelle malgré les sanctions internationales qui frappent l'économie de ce pays, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Fondée en 2012, Banque Ayandeh ("avenir" en persan) avait pignon sur rue grâce à son réseau de 270 agences à travers le pays, dont 150 à Téhéran, la capitale.

L'établissement croulait sous les dettes avec des pertes accumulées chiffrées à 5.400 milliards de milliards de rials (environ 4,5 milliards d'euros) et 3.110 milliards de milliards de rials de découvert (environ 2,5 milliards d'euros), selon l'agence de presse Isna.

A compter de samedi, la banque publique Melli ("nationale" en persan) absorbe les actifs de la défunte Ayandeh, sur décision de la Banque centrale. Celle-ci a assuré que les particuliers pourraient récupérer leur épargne transférée à Banque Melli.

"Le transfert de Banque Ayandeh vers Banque Melli est désormais achevé", s'est félicité samedi le directeur de cette dernière, Abolfazl Najarzadeh, à la télévision d'Etat.

Une ancienne agence de la banque Ayandeh devenue banque Melli, à Téhéran le 25 octobre 2025 ( AFP / ATTA KENARE )

"Nous sommes fiers de vous accueillir dans la grande famille de Banque Melli", a écrit l'établissement à ses nouveaux clients, dans un SMS consulté par l'AFP.

Samedi, de nombreux épargnants faisaient la queue devant une ancienne agence de Banque Ayandeh, a constaté un journaliste de l'AFP à Téhéran, précisant que des policiers étaient présents.

Les clients de Banque Ayandeh n'ont "aucune inquiétude à avoir", a assuré jeudi le ministre iranien de l'Economie, Ali Madanizadeh.

- Projets fastueux -

Le journal Ham Mihan évoque une "faillite" de Banque Ayandeh, qui ne disposait pas de capitaux propres et avait eu recours à des emprunts pour sa trésorerie.

Un responsable de la Banque centrale iranienne, Hamidreza Ghaniabadi, a parlé de "créances douteuses".

"Plus de 90% des fonds de Banque Ayandeh ont été alloués soit à des parties liées (à la banque) soit à des projets gérés par la banque elle-même" qui n'ont ensuite jamais été remboursés, a-t-il souligné, cité par l'agence de presse Irna.

Banque Ayandeh est à l'origine de projets fastueux, à l'image de l'immense complexe commercial Iran Mall à Téhéran, qui se présente comme le plus grand au monde et dispose notamment d'une patinoire et de cinémas.

Banque Melli est l'un des principaux établissements bancaires publics d'Iran avec Banque Sepah.

Depuis les années 1990, le secteur bancaire en Iran est aussi ouvert à des acteurs privés.

Outre Ayandeh, cinq autres banques (Sarmayeh, Day, Sepah, Iran Zamin et Melal) sont également en difficulté, selon l'agence Tasnim.