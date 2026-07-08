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Les entreprises doivent remédier aux interférences entre les voitures autonomes et les véhicules d'urgence, selon les États-Unis
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte davantage de précisions; Waymo n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat) par David Shepardson

Le directeur de l’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré mercredi que les constructeurs de voitures autonomes devaient rapidement remédier à une « tendance manifeste » des véhicules sans conducteur à gêner l’intervention des forces de l’ordre et des autres services d’urgence.

Jonathan Morrison, qui dirige l’agence américaine de régulation des véhicules, a indiqué dans une lettre adressée au secteur que la NHTSA avait recensé de nombreux cas où des véhicules autonomes s’étaient introduits sur des lieux d’intervention d’urgence en cours, ainsi que d’autres incidents au cours desquels ces véhicules "avaient bloqué le passage d’ambulances et de pompiers, ou n’avaient pas su reconnaître ni réagir à des signaux de sécurité élémentaires tels que les gyrophares, les fusées éclairantes, la fumée, le feu et les cônes de signalisation". "Soyons clairs: l’incapacité à détecter ces situations et à y réagir de manière appropriée constitue une insuffisance fonctionnelle", a-t-il déclaré dans cette lettre.

La NHTSA a indiqué qu’elle organiserait des réunions avec les constructeurs automobiles d’ici la fin du mois afin de rechercher des solutions. Elle a appelé les constructeurs et les exploitants de véhicules autonomes à se concentrer sur la résolution de ce problème. "Un véhicule autonome incapable d’interagir en toute sécurité avec les premiers intervenants constitue un danger pour le grand public", indique la lettre.

La NHTSA n’a pas identifié d’incidents spécifiques ni nommé les entreprises destinataires de la lettre.

Les médias locaux du Texas ont rapporté qu’un véhicule autonome Waymo à Dallas avait, fin mai, partiellement bloqué un itinéraire emprunté par des camions de pompiers pour se rendre à un immeuble en feu.

Waymo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. D’autres vidéos auraient montré des véhicules Waymo bloquant une ambulance et circulant au cœur d’une intervention policière en cours.

La NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) mènent actuellement des enquêtes sur deux incidents distincts impliquant des véhicules autonomes Waymo. L’un concernait des véhicules de ce type qui ont dépassé des bus scolaires à l’arrêt, leurs feux allumés, en violation de la loi de l’État du Texas. L’autre s’est produit le 23 janvier, lorsqu’un véhicule autonome Waymo a percuté une fillette de neuf ans dans une zone scolaire à Santa Monica, en Californie, alors qu’elle traversait la rue en courant depuis l’arrière d’un SUV garé en double file pour se rendre à l’école.

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