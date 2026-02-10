Les entreprises de télécommunications américaines doivent répondre aux questions des sénateurs sur les relevés téléphoniques

par David Shepardson

Les plus grandes entreprises américaines de télécommunications seront interrogées mardi par le Sénat après qu'un procureur du ministère de la Justice a obtenu les données téléphoniques de huit sénateurs dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole.

Les avocats d'AT&T, de Verizon et de T-Mobile témoigneront devant une sous-commission judiciaire du Sénat américain après la divulgation, en octobre, d'un document datant de 2023 qui montre que le FBI a obtenu des données téléphoniques connues sous le nom de "toll records" à partir des téléphones des sénateurs.

Les trois sociétés ont reçu des citations à comparaître pour des enregistrements téléphoniques dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Jack Smith sur les efforts de M. Trump pour renverser sa défaite aux élections de 2020 face à son adversaire démocrate, Joe Biden, et sur l'attaque du Capitole des États-Unis par des partisans de M. Trump, le 6 janvier 2021.

AT&T dira à la commission qu'elle travaille sur des procédures permettant d'identifier tous les numéros de téléphone associés aux membres du Congrès "et pas seulement les numéros de téléphone officiels, afin que, à l'avenir, AT&T puisse répondre aux attentes raisonnables des membres en matière de protection de la vie privée, dans toute la mesure permise par la loi"

Verizon dira à la commission qu'elle s'est pleinement conformée à la loi, mais qu'elle aurait pu faire mieux et qu'elle apporte des changements, notamment en étendant les protections aux téléphones personnels et aux téléphones de campagne.

"Pour les demandes des forces de l'ordre relatives aux membres, nous veillerons à ce que la direction de Verizon soit informée et consultée avant de divulguer toute information", a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle informera les législateurs si elle y est autorisée et qu'elle contestera toute ordonnance de non-divulgation devant les tribunaux.

L'avocat général de T-Mobile, Mark Nelson, défendra les actions de l'entreprise.

"Lorsque nous avons reçu des citations à comparaître du bureau du conseiller spécial Jack Smith, dont aucune ne visait à obtenir des informations sur les secteurs d'activité du Sénat, l'équipe les a traitées comme n'importe quelle autre citation à comparaître: avec soin, de manière cohérente et dans le respect total de la loi", indique-t-il dans son témoignage.

Les démocrates ont fait remarquer que bon nombre des sénateurs républicains visés par l'enquête ont soutenu les efforts de M. Trump pour renverser l'élection présidentielle de 2020.

M. Trump a été inculpé pour l'agression au Capitole, mais l'affaire n'a pas été jugée, ayant été retardée par une série de contestations juridiques.

M. Smith a abandonné l'affaire après que M. Trump a remporté l'élection de 2024 contre Kamala Harris, la vice-présidente de M. Biden. M. Smith a invoqué une politique de longue date du ministère de la Justice interdisant de poursuivre un président en exercice, mais il a publié un rapport indiquant que les preuves qu'il avait rassemblées auraient été suffisantes pour condamner M. Trump lors d'un procès.