Les entreprises de réseaux sociaux appellent à la prudence face aux premières données concernant l'interdiction d'accès pour les moins de 16 ans en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une enquête se penche sur des amendements qui doubleraient les amendes maximales pour les porter à 99 millions de dollars australiens

* Meta indique avoir désactivé 756 000 comptes Instagram et Facebook soupçonnés d'appartenir à des mineurs, contre environ 500 000 en mars

* TikTok indique avoir supprimé 550 000 comptes lors de l'entrée en vigueur de la loi, puis environ 24 000 par mois depuis

par Byron Kaye

Les principales plateformes de réseaux sociaux ont exhorté le gouvernement australien à ne pas accorder trop d’importance aux premières données indiquant que la plupart des enfants continuent d’utiliser leurs services malgré une interdiction historique visant les moins de 16 ans, alors que les législateurs envisagent des sanctions plus sévères et des pouvoirs d’enquête accrus pour les autorités de régulation.

Les dirigeants locaux de Google (propriétaire de YouTube)

GOOGL.O , de Meta (propriétaire de Facebook et d’Instagram)

META.O , de Snapchat SNAP.N et de TikTok ont comparu devant une commission d’enquête du Sénat, alors que les législateurs les interrogeaient sur plusieurs études, notamment celles de l’autorité australienne de régulation d’Internet, montrant qu’environ 80 % des mineurs étaient toujours présents sur les réseaux sociaux plusieurs mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre.

L’audition a mis en évidence un désaccord persistant entre les législateurs et les géants de la tech quant à l’efficacité de l’interdiction, alors que le commissaire à la sécurité en ligne (eSafety Commissioner) envisage d’intenter une action en justice contre certaines plateformes, les accusant de retarder délibérément leur mise en conformité afin de dissuader d’autres juridictions de suivre son exemple.

L'enquête examine des amendements qui doubleraient les sanctions maximales pour les porter à 99 millions de dollars australiens (XX millions d'euros) (64 millions de dollars), et élargiraient les pouvoirs du commissaire afin de pouvoir exiger des informations et des documents de la part des plateformes et de leurs prestataires tiers chargés de la vérification de l'âge lors des enquêtes.

« Nous n’en sommes qu’à un stade précoce, et nous mettons en garde contre une confiance excessive à cet égard », a déclaré Rachel Lord, responsable des relations avec les pouvoirs publics chez YouTube, devant la commission d’enquête, soulignant que les dernières données publiées par le gouvernement concernant la conformité dataient du mois de mars.

Les technologies de vérification de l’âge ont été largement conçues autour d’un seuil de 18 ans, que de nombreuses juridictions considèrent comme le passage de l’enfance à l’âge adulte, et « les technologies que nous utilisons pour détecter les utilisateurs à la limite des 16 ans sont en pleine évolution », a ajouté Mme Lord.

Mia Garlick, responsable des affaires publiques de Meta en Australie, a indiqué que les données sur lesquelles s’appuyait l’étude ne reflétaient pas nécessairement le fait que des utilisateurs mineurs disposaient d’un compte, même s’ils affirmaient utiliser la plateforme.

« Il peut y avoir des différences entre le fait d’accéder à la plateforme et celui de posséder un compte », a-t-elle déclaré lors de l’audition.

« Les données d’enquête posent parfois des difficultés lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations aux faits avérés. » La veille, Meta avait publié des chiffres indiquant avoir désactivé 756 000 comptes Instagram et Facebook soupçonnés d’appartenir à des utilisateurs mineurs, contre environ 500 000 en mars. Mme Lord, de YouTube, a déclaré que Google avait empêché environ 740 000 titulaires de comptes Google d’utiliser ces derniers pour accéder à YouTube.

Jessica Loftstedt, responsable des affaires publiques de TikTok en Australie, a déclaré que les efforts de mise en conformité de l’entreprise constituaient un « processus itératif ». L’entreprise avait supprimé 550 000 comptes lors de l’entrée en vigueur de la loi et en supprimait depuis environ 24 000 par mois.

Le commissaire à la sécurité en ligne doit témoigner dans le cadre de l’enquête plus tard dans la journée de vendredi.