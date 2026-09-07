Les entreprises de la tech se tournent vers la Patagonie argentine pour y construire d'immenses centres de données

La Patagonie argentine, avec son relief accidenté, suscite un intérêt croissant chez les investisseurs à la recherche de sites pour des méga-centres de données, attirés par les températures fraîches de la région, les énergies renouvelables, le gaz de schiste et les vastes étendues de terres inoccupées.

Alors que les géants de la technologie, dits "hyperscalers", se livrent à une course effrénée à l'échelle mondiale pour construire des fermes de serveurs et se heurtent à des obstacles face aux campagnes anti-centres de données, les projets en phase initiale en Argentine se développent sans attirer beaucoup l'attention du public. Les Argentins n'ayant pas encore subi l'impact des grands centres de données, le pays ne connaît pas de mouvement de rejet contre ces fermes de serveurs, contrairement aux États-Unis où les détracteurs affirment qu'elles surchargent les réseaux électriques locaux, nuisent à l'environnement et font grimper les factures d'électricité. Les partisans de ces installations affirment qu'elles sont essentielles à l'essor de l'intelligence artificielle, qu'elles génèrent d'importantes recettes fiscales locales et qu'elles peuvent être rendues plus durables.

La région de la Patagonie se trouve à la pointe sud de l'Amérique du Sud; elle est connue pour ses sommets escarpés, ses paysages désertiques et ses glaciers imposants. Dans la province argentine de Neuquén, située en Patagonie, le grand producteur d'électricité Pampa Energía PAMPm.BA fait pression pour la construction d'un centre de données qui serait implanté à proximité de la centrale thermique de Loma de la Lata, propriété de l'entreprise. Il consommerait jusqu'à 500 mégawatts d'énergie provenant du gisement voisin de Vaca Muerta, l'un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde , a déclaré Ruben Turienzo, directeur commercial de l'entreprise chargé de l'électricité.

Des familles autochtones mapuches vivent dans cette zone rurale et ont historiquement été en conflit avec les entreprises du secteur de l'énergie. Pampa a commencé à étudier ce projet, qui n'avait jamais été évoqué auparavant, après avoir reçu au début de cette année des demandes de renseignements concernant d'éventuels projets de centres de données.

"Nous avons commencé à constater qu'il y avait un intérêt un peu plus concret", a déclaré M. Turienzo.

LES RÉFORMES DE MILEI ATTIRENT LES INVESTISSEURS

L'intérêt porté à l'Argentine s'inscrit dans un contexte de stabilisation macroéconomique dans un pays historiquement en proie à une forte inflation. Sous la présidence de Javier Milei, entré en fonction en décembre 2023, l'Argentine a attiré d'importants investissements dans les secteurs pétrolier et minier grâce au régime d'incitations RIGI, qui offre des allègements fiscaux et une stabilité réglementaire, tout en renforçant ses liens avec Washington.

"Il y a deux ans, personne ne parlait de l'Argentine", a déclaré Steve Sasse, vice-président pour l'Amérique latine chez datacenterHawk, un groupe d'analyse de marché basé au Texas.

OpenAI a annoncé en octobre dernier qu'elle s'associerait avec la société locale Sur Energy pour un centre de données alimenté par des énergies propres, d'un coût pouvant atteindre 25 milliards de dollars et d'une capacité maximale de 500 MW. En juillet, l'agence argentine des communications a fait part de son intention de créer une deuxième station d'atterrissage de câbles à fibre optique afin de rendre la Patagonie plus accueillante pour les centres de données.

L'Argentine ne dispose actuellement que de petits centres de données, concentrés à Buenos Aires. Elle est à la traîne par rapport à ses voisins. Amazon.com AMZN.O va de l'avant avec un méga-centre de données au Chili , tandis que Google GOOGL.O en construit un en Uruguay. En mai, le Paraguay a dévoilé ses projets de centre de données avec le soutien de Taïwan.

"Tout le monde recherche de l'électricité, c'est pourquoi les promoteurs internationaux s'intéressent à l'Argentine", a déclaré Hadassa Lutz, cofondatrice de Cloud2Ground, un cabinet de conseil américain spécialisé dans les centres de données. "Mais se contenter de dire que l'on dispose d'électricité ne suffit pas."

Certains investisseurs pourraient attendre l'élection présidentielle argentine de 2027 et suivent de près le "Super RIGI" proposé par Milei, un autre cadre législatif prévoyant des réductions d'impôts plus importantes.

"Si cette incertitude se dissipe et que nous disposons désormais d'une option viable en Argentine, les investisseurs prendront le risque", a déclaré Mme Lutz.

L'ATTRACTIVITÉ DE LA PATAGONIE

Pampa Energia communique ses tarifs énergétiques aux parties intéressées et vise à conclure des accords préliminaires d'ici fin 2026, a indiqué M. Turienzo. Les investisseurs souhaitent d'abord un projet pilote de plus petite envergure, de 20 à 40 MW, avant de se développer. L'infrastructure électrique nécessaire pour 500 MW coûterait près de 900 millions de dollars, a-t-il précisé.

Neuquén offre un climat froid qui réduit les coûts de refroidissement et donne accès à la fois à l'énergie hydroélectrique et au gaz de Vaca Muerta, a déclaré Ruben Etcheverry, secrétaire du conseil de développement de la province.

"Ce que nous envisageons, c'est un pôle ou un écosystème de centres de données, où la mise en place de la première installation permettra de dissiper les idées reçues et de minimiser les risques", a-t-il déclaré.

M. Etcheverry a répondu à des demandes de renseignements émanant notamment de FlexDomes, une société américaine spécialisée dans les centres de données écologiques qui recherche des investisseurs pour un centre de données à Neuquén. La première phase, d'une charge informatique de 120 MW, coûterait 1,4 milliard de dollars et utiliserait l'énergie de Vaca Muerta, a déclaré Gabriel Obrador, qui représente la société en Argentine.

Par ailleurs, dans la province méridionale de Chubut, la société polonaise Green Capital a annoncé en juillet qu'elle prévoyait de construire un centre de données dont la première phase atteindrait 300 MW, pour un coût de 3 milliards de dollars, mais qui pourrait à terme atteindre 3 000 MW, selon Marta Złotkowska, sa responsable du développement international et des centres de données. Elle loue actuellement environ 501 miles carrés (1 298 km²) de terrain au sud de la ville de Trelew pour y construire des parcs éoliens et solaires — le projet vise à ne pas recourir au réseau national — mais a besoin d'investisseurs et prévoit de demander à bénéficier d'un régime d'investissement en 2027.

Dans la province de Buenos Aires, les entreprises sont également à la recherche de sites. Pampa Energia s'est engagée à fournir 30 MW pour la première phase d'un centre de données situé dans une zone franche de la ville de Bahía Blanca, réputée pour son énergie éolienne. Pablo Amarelle, directeur général du concessionnaire de la zone, a déclaré que l'entreprise avait commencé la construction d'un parc informatique et s'attendait à conclure les accords d'investissement définitifs d'ici fin 2026.

Les hyperscalers qui louent des locaux envisagent de s'étendre, explorant "des possibilités qui étaient auparavant irréalisables", a déclaré Ariel Graizer, président de la Chambre argentine de l'Internet.

LES DÉFIS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES

Si la Patagonie dispose de ressources énergétiques et d'un climat favorable, les infrastructures et la connectivité restent des obstacles.

"Ce n'est pas un produit à la recherche d'un acheteur: il faut que quelqu'un le construise", a déclaré Lutz, la consultante.

Les experts mettent en garde contre le risque de confondre annonces et projets concrets.

"L'intérêt est là, et les acteurs sont nombreux, mais le projet doit démarrer", a déclaré Gustavo Castagnino, directeur des affaires générales chez Genneia EMGSD.UL , première entreprise argentine dans le domaine des énergies renouvelables.

Luis Schilling, coprésident pour l'Amérique latine d'iMasons, une association américaine à but non lucratif qui met en relation les professionnels des infrastructures numériques, a reporté à trois reprises un voyage destiné à permettre à des entreprises de visiter des sites en Patagonie. Ce voyage est désormais prévu pour février.

"Ils se sentiraient plus à l'aise si Milei était réélu", a-t-il déclaré.

En effet, Milei s'est efforcé de séduire les géants de la tech.

En mai 2024, il s'est rendu dans la Silicon Valley pour rencontrer Tim Cook, alors directeur général d'Apple AAPL.O , ainsi que les dirigeants Sam Altman d'OpenAI, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Meta Platforms META.O afin d'encourager les investissements, notamment en Patagonie. L'investisseur milliardaire Peter Thiel a acquis une participation de 1 % dans Vista Energy VISTAA.MX , un important producteur de pétrole opérant à Vaca Muerta, selon un document réglementaire déposé en août.

"L'Argentine n'était pas vraiment sur la carte auparavant", a déclaré Martin Varsavsky, un Argentin fondateur de cinq "licornes", ces start-ups valorisées à plus d'un milliard de dollars. "C'était comme planter le drapeau argentin en disant: 'Voici un pays doté d'une énergie abondante et d'excellentes conditions pour l'investissement.'"

Altman a annoncé le projet OpenAI 17 mois plus tard. Emiliano Kargieman, cofondateur de Sur Energy, et OpenAI n'ont pas répondu aux demandes d'entretien de Reuters. En août, Kargieman a déclaré à Bloomberg Linea qu'il travaillait avec la province de Neuquén pour identifier un site et que "la balle est désormais dans le camp d'OpenAI pour signer le contrat définitif et lancer le projet".

Il ignorait si les prochaines élections en Argentine constituaient un facteur: "C'est une question à poser à OpenAI."

par Leila Miller

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))