Les entreprises colombiennes de services pétroliers s'implantent au Venezuela alors que des accords sont annoncés, selon un organisme professionnel

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Les entreprises colombiennes spécialisées dans les services et les produits pétroliers s'implantent au Venezuela pour travailler dans ce secteur, à la suite des annonces concernant la relance des activités et la signature de nouveaux contrats d'exploration et de production, a déclaré lundi le dirigeant d'un groupe professionnel.

Cette initiative intervient alors que le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient obtenu le contrôle majoritaire d’environ 65 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées du Venezuela grâce à un partenariat avec des entreprises privées, dans le cadre d’un accord qui, selon la présidente par intérim Delcy Rodriguez, représenterait 209 milliards de dollars de recettes fiscales pour le Venezuela.

• Nelson Castaneda, président du groupe industriel colombien Campetrol, a déclaré que les entreprises membres s’installaient au Venezuela et concluaient des accords pour compléter les capacités existantes du secteur vénézuélien des services pétroliers.

• “Pour les entreprises de biens et de services pétroliers, c’est une opportunité, car nous pouvons répondre aux besoins de remise en état des infrastructures électriques et énergétiques afin d’exploiter les 65 milliards de barils convenus avec les États-Unis”, a déclaré M. Castaneda.

• Les entreprises américaines Chevron et GE Vernova, l’indienne ONGC, l’italienne Eni et la colombienne GeoPark sont sur le point de signer des accords définitifs au Venezuela après des mois de négociations, ont indiqué des sources à Reuters.

• Le secteur pétrolier et gazier colombien est resté quatre ans sans nouveaux contrats d’exploration sous l’ancien président Gustavo Petro, qui a récemment quitté ses fonctions.

• Le président Abelardo De La Espriella a déclaré qu’il soutiendrait le secteur en autorisant de nouveaux contrats et la fracturation hydraulique, mais il n’a pas encore annoncé de décisions définitives.