Les entreprises américaines du secteur du papier et de l'emballage chutent en raison de la baisse des prix des cartons d'emballage

23 février - ** Les actions des entreprises américaines de papier et d'emballage chutent dans les échanges avant bourse

** RBC note qu'un sondage RISI indique que la majorité des acheteurs ont signalé une baisse des prix des cartons-caisses en février, tandis qu'une vague inhabituellement importante d'importations européennes a accru l'offre et ajouté une pression à la baisse

** La maison de courtage indique que les prix du carton plat et du papier médium, types de papier utilisés pour fabriquer le carton ondulé, ont tous deux baissé de 20 $ d'un mois à l'autre pour atteindre 925 $/tonne et 815 $/tonne, respectivement

** Les actions de Packaging Corp of America PKG.N et les actions cotées en bourse de Smurfit Westrock SW.N ont baissé de plus de 6 % chacune avant la mise sur le marché

** Les actions d'International Paper IP.N ont baissé de 5,8%

** En 2025, PKG a chuté de 8,4 % et SW de 28,2 %