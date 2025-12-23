 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce à une demande record d'exportations de GNL
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 4 % à 4,105 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent , stimulés par des flux records de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et des prévisions de demande plus importante que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Les actions des sociétés de gaz naturel CNX Resources

CNX.N gagnent 1%, Expand Energy EXE.O gagne 1,5% et EQT Corp

EQT.N grimpe de 1,3%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P augmentent de 3,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P progresse d'environ 6%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
189,250 USD NYSE +0,03%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,080 USD NYSE -0,30%
EQT
53,985 USD NYSE +0,90%
EXPAND ENER
109,1350 USD NASDAQ +1,20%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,80 USD Ice Europ -0,40%
Pétrole WTI
57,81 USD Ice Europ -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

