Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce à une demande record d'exportations de GNL

23 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 4 % à 4,105 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent , stimulés par des flux records de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et des prévisions de demande plus importante que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Les actions des sociétés de gaz naturel CNX Resources

CNX.N gagnent 1%, Expand Energy EXE.O gagne 1,5% et EQT Corp

EQT.N grimpe de 1,3%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P augmentent de 3,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P progresse d'environ 6%