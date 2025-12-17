 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce à de forts flux d'exportation de GNL et à une demande accrue
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/ ** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 3,3 % à 4,01 $ par million d'unités thermiques britanniques. Mardi, le contrat avait clôturé à son plus bas niveau depuis le 29 octobre ** Les prix du gaz naturel augmentent grâce à des flux de gaz presque record vers les usines d'exportation de GNL et aux prévisions d'une demande plus élevée que prévu la semaine prochaine ** CNX Resources CNX.N gagne ~1%, EQT Corp EQT.N augmente de 1,2%, tandis que Cheniere Energy LNG.N et Williams Companies

WMB.N sont chacun en légère hausse

** NextDecade NEXT.O augmente de 2,6 % et New Fortress Energy NFE.O s'envole de 13,3 % ** NFE prolonge son accord d'abstention pour les obligations dues en 2029, lui donnant jusqu'au 19 janvier pour effectuer les paiements en retard ** Les ETFs sur le gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,4% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 4,1%

