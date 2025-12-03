Les entreprises américaines de gaz naturel gagnent du terrain grâce à des flux record de GNL et à des prévisions météorologiques plus froides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,8 % à 4,97 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus élevée depuis le 27 décembre 2022

** Les prix du gaz naturel augmentent pour atteindre un plus haut de 35 mois grâce à des flux records vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) et aux prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Actions des sociétés de gaz naturel: EQT Corp EQT.N augmente de 1%, NextDecade NEXT.O ajoute 2,7% et New Fortress Energy NFE.O gagne 2,4%

** CNX Resources CNX.N , Energy Transfer ET.N et Williams Companies WMB.N sont en légère hausse

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 6,1%