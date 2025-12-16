Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,2 % à 3,924 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus basse depuis le 29 octobre

** Lundi, le contrat a clôturé à son plus bas niveau depuis le 30 octobre pour la deuxième journée consécutive

** Les prix du gaz naturel ont chuté à leur plus bas niveau en six semaines, en raison des prévisions d'un temps plus doux que prévu au cours des deux prochaines semaines, d'une production presque record, d'une grande quantité de gaz stocké et des récentes baisses des prix du gaz dans le monde entier

** Les compagnies de gaz naturel chutent: CNX Resources

CNX.N 1,7%, EQT Corp EQT.N 1,9%, Cheniere Energy LNG.N 1,3%, Williams Companies WMB.N 1,2%

** Energy Transfer ET.N et NextDecade NEXT.O en baisse de 1,1% et 1,5%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 3,5%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 5,4%