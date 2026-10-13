Les enquêteurs traquent les pirates informatiques qui ont attaqué les chambres froides d'un supermarché français ; aucune revendication n'a été formulée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Copeland aux paragraphes 9 et 10)

* Au moins 350 supermarchés touchés par une cyberattaque, des denrées alimentaires avariées ont été jetées

* Un expert suggère que l'attaque a exploité un manquement aux « règles élémentaires de cybersécurité »

* Une entreprise danoise exhorte les sociétés à utiliser des systèmes à jour

par Raphael Satter et Gabriel Stargardter

Mardi, les enquêteurs français traquaient les pirates informatiques qui ont pris le contrôle des groupes frigorifiques dans des centaines de supermarchés lors d’une cyberattaque qui a mis en évidence les vulnérabilités des systèmes connectés , aucun groupe n’ayant revendiqué publiquement cette attaque.

Cette enquête intervient alors que la chaîne de supermarchés néerlandaise Ahold Delhaize AD.AS est aux prises avec un autre incident de cybersécurité qui a perturbé ses services en ligne, bien que les autorités néerlandaises aient déclaré ne voir aucun lien entre ces deux événements.

L'absence de revendication de la part d'hacktivistes ou de demande de rançon de la part de cybercriminels a laissé perplexes les enquêteurs français, selon une source proche de l’enquête. En général, ces groupes cherchent rapidement à monnayer leurs piratages ou à s’en attribuer le mérite à des fins politiques.

La cyberattaque, qui a permis de modifier manuellement les températures des réfrigérateurs dans des chaînes de supermarchés telles que Carrefour CARR.PA , Monoprix, Intermarché et Coopérative U, semble avoir été facile à mener, ont déclaré trois experts en cybersécurité à Reuters.

Mardi, le personnel de certains supermarchés parisiens a jeté des cartons remplis de viande avariée et de produits surgelés dans d’énormes bennes à ordures. Au moins 350 supermarchés — une petite fraction du nombre total en France — ont été touchés par cette action.

L'ENTREPRISE IMPUTE LA FAUTE À DES LOGICIELS OBSOLÈTES

L’agence française de cybersécurité a indiqué que la faille avait touché des réfrigérateurs utilisant des logiciels de la société danoise Danfoss, ainsi que des logiciels Copeland et Dixell.

Danfoss a déclaré lundi que bon nombre des appareils concernés avaient «atteint leur fin de vie et ne recevaient plus de mises à jour logicielles ou de sécurité» ou «fonctionnaient avec un micrologiciel obsolète». L’entreprise a indiqué avoir «conseillé à ses clients de maintenir à jour les systèmes pris en charge avec le dernier micrologiciel et de migrer les systèmes hérités vers des solutions de dernière génération».

Mardi, l’entreprise n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.

Copeland, propriétaire de Dixell,a reconnu l’existence de cette « vulnérabilité ».

« Nous travaillons actuellement avec les clients concernés pour atténuer le risque », a déclaré l’entreprise, ajoutant qu’elle renforcerait la cybersécurité.

Dans le cas de Danfoss, les graves vulnérabilités présentes dans les anciennes versions de son micrologiciel sont connues depuis des mois.

Le 9 août, la société de cybersécurité Claroty a détaillé des failles – depuis corrigées – dans le contrôleur Danfoss AK-SM 800A qui auraient pu permettre à des intrus de contourner l’authentification et d’exécuter du code sur des appareils compromis.

« CYBERHYGIÈNE DE BASE »

Bien que le mécanisme précis par lequel les attaquants ont compromis les réfrigérateurs n’ait pas été rendu public, les experts en cybersécurité ont indiqué que tout semblait indiquer une manœuvre élémentaire rendue possible à la fois par le fait de ne pas avoir installé les mises à jour de Danfoss et par l’exposition des interfaces des appareils à Internet.

« C'est une question de cyberhygiène de base », a déclaré Ken Munro, associé au sein de la société britannique de cybersécurité Pen Test Partners. « Si vous vous trompez, vous vous retrouvez avec un désordre malodorant d'aliments décongelés. »

Il a expliqué que ces vulnérabilités bien connues signifiaient que les pirates n’avaient qu’à enfoncer une porte ouverte, ce qui laisse penser que cette attaque pourrait tout simplement être le fait de « jeunes qui s’amusent ».

« S’il s’agissait d’un État-nation, pourquoi ne cibler qu’une partie des réfrigérateurs français? Il existe de nombreux autres pays dont les réfrigérateurs sont connectés à Internet », a-t-il ajouté. « L’absence de rançon ou de revendication suggère une méconnaissance des pertes commerciales potentielles que pourraient subir les propriétaires de ces réfrigérateurs. »

LE PROBLÈME PERDURE

De nombreux réfrigérateurs restent accessibles via Internet. À l’aide du service de scan Internet Shodan, Reuters a recensé mardi au moins 4 500 interfaces Danfoss encore visibles.

Reuters n’a pas pu déterminer de manière indépendante combien d’entre eux utilisaient un logiciel vulnérable, mais la société française de scan Internet Onyphe a indiqué que seule une petite minorité d’appareils semblait fonctionner avec la dernière version du logiciel.

Les versions obsolètes et vulnérables étaient « encore largement représentées parmi les interfaces accessibles au public », a précisé Onyphe.

PERTURBATION AUX PAYS-BAS

Par ailleurs, le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a déclaré mardi avoir entamé « un redémarrage contrôlé de certains systèmes » à la suite d’un incident de cybersécurité survenu dimanche soir.

L’autorité néerlandaise de cybersécurité, le NCSC, a déclaré ne pas penser que cet incident soit lié au piratage des supermarchés français.

Ahold exploite la chaîne Albert Heijn aux Pays-Bas ainsi que plusieurs grandes chaînes américaines, notamment Stop & Shop et Giant Food. Les sites web des magasins des deux pays restaient hors ligne mardi en fin d’après-midi, les services de commande en ligne et de livraison étant indisponibles.