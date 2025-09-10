 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les enfants Murdoch se félicitent d'être parvenus à un accord avec leur père Rupert Murdoch
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch et James Murdoch ont publié mercredi une déclaration dans laquelle elles se disent heureuses d'être parvenues à un accord pour régler le litige concernant le trust de la famille Murdoch.

"Prudence, Elisabeth et James sont heureux que cette affaire soit désormais derrière eux", a déclaré un porte-parole de James Murdoch dans un communiqué envoyé par courriel.

