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Les encours des fonds européens grimpent à plus de 27.000 milliards d’euros fin juin
information fournie par Agefi Asset Management 17/09/2026 à 08:15
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Le secteur européen de la gestion d’actifs continue de croître de trimestre en trimestre. Dans son dernier rapport statistique trimestriel, l’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs (Efama) révèle que les actifs nets des OPCVM et des fonds d’investissement alternatifs (FIA) ont grimpé de 8,4% au deuxième trimestre, pour atteindre 27.510 milliards d’euros.

Pour augmenter leurs encours, les fonds européens ont notamment réussi à attirer 267 milliards d’euros, soit légèrement moins que les souscriptions nettes du premier trimestre (282 milliards d’euros). Dans le détail, les OPCVM ont enregistré une collecte nette de 245 milliards d’euros, ce qui porte le total de leurs actifs sous gestion à 18.500 milliards d’euros. Les FIA ont affiché des entrées nettes de 21 milliards d’euros pour atteindre 9.000 milliards d’euros d’actifs.

Pour poursuivre sur cette note positive, toutes les catégories de fonds à long terme ont connu une collecte nette positive. Les fonds obligataires ont attiré 94 milliards d’euros, soit une amélioration des entrées nettes par rapport aux trois premiers mois de l’année (69 milliards d’euros).

Même constat pour les fonds multi-actifs qui accélèrent leur rythme de collecte avec 58 milliards d’euros d’entrées nettes, contre 43 milliards d’euros au premier trimestre. En revanche, les souscriptions nettes des fonds d’actions ont fortement ralenti en passant de 90 milliards à 46 milliards d’euros entre début avril et fin juin. Au total, les fonds à long terme ont engrangé 223 milliards d’euros d’entrées nettes.

Une collecte record pour les ETF

Si les fonds européens ont connu «un deuxième trimestre solide» , selon Hailin Yang, l’analyste de données senior à l’Efama estime que les ETF affichent des «entrées record» . Au cours du trimestre, les ETF OPCVM ont attiré 117 milliards d’euros, effaçant leur précédent record qui datait du premier trimestre 2026 (112 milliards d’euros).

La demande de la part des investisseurs a explosé, ce qui a permis aux ETF de pratiquement doubler leurs souscriptions nettes par rapport à la même période l’année dernière (63 milliards d’euros au deuxième trimestre 2025).

La seule ombre au tableau reste les fonds classés article 9 du règlement SFDR (règlement sur la publication d’informations extra-financières). Ces derniers se rapprochent de l’équilibre par rapport aux trimestres précédents, mais ils enregistrent tout de même 300 millions d’euros de sorties nettes au deuxième trimestre.

Des retraits nets qui restent bien moins importants que les trimestres précédents (2,3 milliards au premier trimestre 2026 et 6,5 milliards d’euros au quatrième trimestre 2025). De leur côté, les fonds relevant de l’article 8 maintiennent une collecte positive avec 86 milliards d’euros de souscriptions nettes durant la période. Une dynamique notamment soutenue par les fonds obligataires et les fonds monétaires.

Bastien Boname

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