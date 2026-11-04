Les emplois dans le secteur privé américain ont augmenté en octobre, selon ADP

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La croissance de l'emploi dans le secteur privé américain s'est encore accélérée en octobre, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP publié mercredi.

L'emploi dans le secteur privé a progressé de 86 000 postes le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 86 000 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 69 000 emplois dans le secteur privé, après une hausse initialement annoncée à 90 000 en septembre.

Le rapport ADP est élaboré en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab et a été publié avant le rapport sur l’emploi du mois d’octobre du Bureau of Labor Statistics (BLS), plus complet et très attendu, qui sera publié vendredi.

L'ADP s'est révélé être un indicateur peu fiable pour estimer les chiffres de l'emploi privé du BLS. Le marché du travail reste sur une base plus solide, malgré l'incertitude causée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le BLS a indiqué mardi qu'il y avait 1,06 poste vacant pour chaque chômeur en septembre, contre 1,02 en août.

Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, le BLS devrait indiquer que les effectifs du secteur privé ont augmenté de 64 000 emplois en octobre, après une hausse de 46 000 en septembre. Les emplois non agricoles devraient avoir progressé de 65 000 en octobre, après une hausse de 29 000 en septembre. Le taux de chômage devrait être resté inchangé à 4,2 %.