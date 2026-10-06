Les Emmy Awards quitteront la télévision hertzienne pour rejoindre Prime Video d'Amazon en 2027

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(Ajout de précisions dans les paragraphes 2 à 8)

L'Académie de la télévision et Prime Video d'Amazon AMZN.O ont annoncé mardi la signature d'un accord de six ans faisant du service de streaming le diffuseur mondial exclusif des Emmys, mettant ainsi fin à la rotation de la cérémonie entre les chaînes de télévision américaines.

Cet accord prendra effet à partir de la cérémonie de 2027 et mettra fin au traditionnel système de rotation "Wheel Deal", dans le cadre duquel la retransmission alternait entre les chaînes ABC, CBS, Fox et NBC, et qui s'achève avec la cérémonie de cette année.

Les chaînes de télévision traditionnelles sont confrontées à une concurrence croissante de la part des services de streaming, qui diffusent de plus en plus de grands événements en direct et de cérémonies de remise de prix, à mesure que les habitudes de visionnage s’orientent vers les plateformes numériques.

, les organisateurs des Academy Awards annuels ont annoncé l’année dernière que la retransmission des Oscars passerait de la chaîne ABC à une diffusion en direct sur YouTube dans le monde entier à partir de 2029.

La cérémonie des Emmy Awards continuera d’être diffusée en direct en septembre, mais sera accessible gratuitement aux téléspectateurs du monde entier, sans qu’un abonnement à Prime Video ne soit nécessaire, a précisé Amazon.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Pour Prime Video, cet accord ajoute un autre événement de divertissement en direct très médiatisé à un service qui s’est développé grâce à des films et séries télévisées originaux, au sport et à d’autres partenariats de streaming.

Créés en 1949, les Emmys récompensent notamment les performances d’acteurs, la production et l’écriture télévisuelles. Ces prix constituent traditionnellement un événement promotionnel et culturel majeur pour l’industrie télévisuelle américaine.