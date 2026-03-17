Les Émirats arabes unis suspendent l'exploitation du champ gazier de Shah après une attaque de drone

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(Mise à jour de l'article du 16 mars avec l'incendie dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, l'impact d'un projectile sur un navire-citerne au large des Émirats arabes unis et le contexte.)

Les opérations sur le champ gazier de Shah, aux Émirats arabes unis, sont restées suspendues mardi à la suite d'une attaque de drone, tandis qu'une nouvelle attaque a provoqué un incendie dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah.

Aucun blessé n'a été signalé dans les deux cas, ont indiqué les médias locaux.

Par ailleurs, le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré mardi qu'un projectile inconnu avait frappé un pétrolier à 23 milles nautiques à l'est de Fujairah, causant des dommages structurels mineurs.

L 'attaque de lundi sur le champ de Shah - situé à environ 180 km (111.85 miles) au sud-ouest d'Abu Dhabi et l'un des plus grands champs de gaz acide au monde - ajoute aux perturbations du secteur énergétique des Émirats arabes unis.

La production quotidienne de pétrole du pays a baissé de plus de moitié depuis le début du conflit . La fermeture effective du détroit d'Ormuz a contraint le géant pétrolier ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés, ont déclaré deux sources à Reuters.

Les opérations de chargement de pétrole dans le port émirati de Fujairah, un terminal d'exportation clé, ont été suspendues à deux reprises ces derniers jours à la suite d'attaques de drones distinctes, bien que certains chargements aient repris depuis, selon les sources.

Les États arabes du Golfe, dont les Émirats arabes unis, ont subi plus de 2 000 attaques de missiles et de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, visant des missions diplomatiques et des bases militaires américaines ainsi que des infrastructures pétrolières, des ports, des aéroports et des bâtiments résidentiels et commerciaux.