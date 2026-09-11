Les Émirats arabes unis revoient leur projet de centre de données dédié à l'IA à la suite des attaques iraniennes, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, le projet devrait passer d'un campus de 5 gigawatts à un réseau de centres de données

* Les autorités envisageraient des mesures de défense aérienne et des travaux souterrains, selon certaines sources

* Des entreprises technologiques américaines, dont Nvidia et OpenAI, s'associent aux Émirats arabes unis pour ce projet

* G42 indique que les travaux avancent comme prévu, les détails du projet faisant l'objet d'un examen continu

par Alexander Cornwell, Rami Ayyub et Timour Azhari

Les Émirats arabes unis sont en train de revoir discrètement les plans d'un projet de centre de données dédié à l'IA de 5 gigawatts – l'un des plus grands en dehors des États-Unis – après que la guerre avec l'Iran a conduit à repenser la manière et le lieu de construction des infrastructures critiques, ont déclaré à Reuters six personnes proches du dossier.

Initialement envisagé comme un campus de 10 miles carrés (26 kilomètres carrés) à Abou Dhabi, le projet devrait désormais comprendre un réseau de centres de données répartis à travers les Émirats arabes unis, selon quatre de ces sources, qui se sont toutes exprimées sous couvert d'anonymat.

Les autorités étudient également des moyens de mieux protéger ces installations contre les attaques de drones et de missiles, notamment à l’aide de systèmes de défense aérienne et en construisant certaines d’entre elles sous terre, ont-elles précisé. Ces modifications probables du plan du projet n’avaient pas encore été rapportées.

LE PROJET DE CENTRE DE DONNÉES EST AU CŒUR DES AMBITIONS MONDIALES DES ÉMIRATS ARABES UNIS EN MATIÈRE D’IA

Les plans du campus IA Émirats arabes unis-États-Unis, construit en partenariat avec des entreprises technologiques américaines, ont été annoncés lors de la visite du président Donald Trump l’année dernière dans ce riche État du Golfe.

Ce projet est au cœur des ambitions des Émirats arabes unis, qui souhaitent devenir une puissance mondiale en matière d’IA alors qu’ils diversifient leur économie pour réduire leur dépendance au pétrole. Il est dirigé par G42, une entreprise spécialisée dans l’IA contrôlée par le cheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis et frère du président.

En échange de l’accès aux puces d’IA de Nvidia NVDA.O et à d’autres technologies américaines de pointe, les Émirats arabes unis ont accepté de rompre leurs liens avec la Chine dans le domaine de l’IA et d’investir dans les centres de données américains de l’initiative Stargate. Stargate est une coentreprise entre OpenAI, Oracle ORCL.N et SoftBank 9984.T visant à construire une infrastructure dédiée à l’IA.

Parmi les personnes interrogées par Reuters figuraient un responsable américain, un diplomate occidental et des dirigeants du secteur informés des délibérations. L’agence de presse n’a pas pu déterminer dans quelle mesure les autorités émiraties étaient sur le point de finaliser un nouveau plan directeur, ni dans quelle mesure les changements proposés pourraient affecter les coûts et les délais de construction.

La construction de la première phase du projet, un cluster de calcul de 30 milliards de dollars d'une capacité de 1 gigawatt baptisé « Stargate UAE », a débuté l'année dernière; les 200 premiers mégawatts de capacité devraient être mis en service cette année. Une fois achevé, il disposera d’une capacité suffisante pour connecter l’ensemble des agences gouvernementales et des institutions commerciales des Émirats arabes unis aux modèles d’IA les plus avancés au monde, selon Larry Ellison, président et directeur technique d’Oracle, qui s’est associé à G42 pour ce projet.

En réponse aux questions de Reuters concernant d'éventuelles révisions du projet, G42 a indiqué que les travaux sur le campus d’IA avançaient comme prévu.

“Les détails du projet font l’objet d’un examen continu, conformément aux normes de sécurité, de résilience et d’exploitation attendues pour une infrastructure critique de cette envergure”, a déclaré la société sans donner plus de précisions.

OpenAI a déclaré qu’elle collaborait avec les Émirats arabes unis pour concrétiser sa vision de l’IA et qu’elle réalisait “des progrès satisfaisants concernant les priorités en matière d’infrastructure et d’adoption nécessaires à sa mise en œuvre”.

Le ministère émirati des Technologies de pointe et les autres partenaires américains du projet – Nvidia, Oracle et Cisco CSCO.O – n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le groupe japonais SoftBank a refusé de s’exprimer.

L’IRAN CIBLE LES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES LIÉES AUX ÉTATS-UNIS

Les responsables émiratis ont commencé à revoir leurs plans d’infrastructure en matière d’IA peu après que Téhéran a lancé des missiles et des drones contre ses voisins du Golfe qui accueillent des forces américaines, en représailles aux frappes aériennes américaines et israéliennes contre l’Iran, ont indiqué ces sources à Reuters.

Deux centres de données d’Amazon Web Services aux Émirats arabes unis ont été endommagés lors des attaques de mars, ainsi qu’un autre à Bahreïn. Les services de cloud computing de l’entreprise dans la région sont toujours perturbés, selon les dernières informations publiées sur son site web.

En avril, les forces armées iraniennes ont diffusé une vidéo avertissant que le complexe Stargate UAE constituait également une cible potentielle. La vidéo comprenait une carte censée indiquer l’emplacement du complexe en cours de construction, accompagnée de la légende: “Rien n’échappe à notre regard.”

Deux personnes proches du dossier ont confirmé que le site se trouvait à proximité de la base aérienne d’Al Dhafra, ce qui n’était pas de notoriété publique. Située à la périphérie d’Abou Dhabi, cette base accueille des troupes américaines et a été prise pour cible depuis le début de la guerre, en février.

Daniel Benaim, qui a occupé le poste de sous-secrétaire d’État adjoint américain chargé des affaires de la péninsule arabique sous la présidence de Joe Biden, a déclaré que ce conflit avait constitué un “séisme économique” pour les États du Golfe, qui se présentaient depuis longtemps comme des refuges sûrs.

“Des mesures visant à renforcer les infrastructures critiques sont absolument indispensables”, a déclaré M. Benaim, chercheur au Middle East Institute, un groupe de réflexion basé à Washington. “Chaque pays de la région va examiner ce qu’il peut faire pour réduire les risques” et rassurer ses partenaires et investisseurs internationaux.

La première phase de construction du campus dédié à l’IA aux Émirats arabes unis devrait se poursuivre comme prévu, bien qu’avec quelques modifications visant à protéger le site contre les attaques aériennes, selon un dirigeant du secteur et une autre personne informée du dossier. Le reste du projet sera probablement réparti sur plusieurs sites, ont-ils indiqué.

Outre la construction souterraine, les responsables envisagent d’installer les installations hébergeant les données les plus sensibles, telles que celles utilisées par l’armée, à l’intérieur des montagnes, ont déclaré ces deux sources. Aux États-Unis, en Chine et en Europe, des centres de données ont été construits à l’intérieur de mines désaffectées, de bunkers datant de la guerre froide ou de grottes.

Les Émirats arabes unis, situés au sud-est de la péninsule arabique, sont principalement constitués d’un terrain plat et désertique. Cependant, des chaînes de montagnes traversent certaines parties du nord et du nord-est, dans les émirats de Ras Al Khaimah et de Fujaïrah.

Des systèmes de défense aérienne sont intégrés à cette refonte, notamment des intercepteurs de drones et de missiles ainsi que des équipements de brouillage électronique, ont indiqué trois sources. Parmi les autres mesures envisagées figurent l’utilisation de béton résistant aux explosions et l’ajout de systèmes d’alimentation électrique et de refroidissement de secours, a précisé une autre source.