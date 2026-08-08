Les Émirats arabes unis affirment que l'Iran a attaqué un navire de l'ADNOC avec un missile dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Samedi, les Émirats arabes unis ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque iranienne contre un navire-citerne lié à leur compagnie pétrolière nationale alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz , accusant Téhéran d'"actes de piraterie".

L'agence de presse officielle WAM a d'abord rapporté que l'ADNOC avait déclaré qu'un de ses navires avait été pris pour cible par un missile tôt samedi matin et que la situation était sous contrôle.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a ensuite condamné ce qu’il a qualifié d'"attaque hostile de l’Iran" contre un navire de l’ADNOC.

Aucune de ces deux déclarations n’a donné de détails sur le pétrolier, sa cargaison ou d’éventuels dégâts. Aucun blessé n’a été signalé.

Avant le conflit, environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitait par ce détroit situé entre Oman et l’Iran. Depuis le déclenchement, le 28 février, de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , le trafic maritime a été perturbé à plusieurs reprises, entraînant une hausse des tarifs de fret et suscitant des inquiétudes en matière de sécurité.

Le ministère a déclaré que cette attaque violait une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur la liberté de navigation et a accusé les Gardiens de la révolution iraniens d'"actes de piraterie" en prenant pour cible la navigation commerciale et en utilisant ce passage comme un moyen de pression économique.

Il a appelé l’Iran à mettre fin à ces attaques et à rouvrir le détroit pleinement et sans condition.

Les Gardiens de la révolution iraniens avaient déjà menacé de prendre des mesures contre tout navire transitant par le détroit s’il était lié aux adversaires de Téhéran ou s’il ne se conformait pas aux directives iraniennes.

L’ADNOC a déclaré vendredi avoir été "considérablement affectée" par ce qu’elle a qualifié d’attaques non provoquées contre son personnel et ses actifs, tout en continuant à répondre aux besoins de ses clients dans un "environnement exceptionnellement difficile".

La société a indiqué que 15 de ses navires avaient été attaqués par des missiles et des drones alors qu’ils transitaient par le détroit depuis le début du conflit, dont trois cette semaine, faisant un mort et 20 blessés parmi les membres d’équipage.

Dans son communiqué publié vendredi, l’ADNOC n’a pas identifié les responsables de ces attaques.

ADNOC, la compagnie pétrolière d'État d'Abou Dhabi, est l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde et exporte du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés vers des clients du monde entier.