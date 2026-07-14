Les Émirats arabes unis affirment que des missiles iraniens ont frappé des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, faisant un mort parmi les marins

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* Un membre d'équipage indien a trouvé la mort et huit autres ont été blessés, selon les Émirats arabes unis

* Des missiles ont touché les pétroliers Mombasa B et Al Bahyah dans les eaux omanaises

* Des incendies ont endommagé les deux pétroliers, mais les équipages ont réussi à les maîtriser

(Ajout d'une information concernant trois membres d'équipage portés disparus à bord de l'Al Bahyah au paragraphe 6) par Enas Alashray

Un membre d'équipage indien a été tué et huit autres blessés lorsque deux pétroliers émiratis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens dans le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministère de la Défense des Émirats arabes unis, dans le cadre de la dernière escalade en date dans cette voie navigable stratégique.

La filiale maritime de la Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC), ADNOC L&S ADNOCLS.AD , a confirmé par la suite que les très grands pétroliers (VLCC) “Mombasa B” et “Al Bahyah” avaient été touchés alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz et avaient subi des “dommages importants”. Le géant pétrolier d’État des Émirats arabes unis, l’ADNOC, a été l’un des participants les plus actifs à une opération menée par l’armée américaine visant à acheminer le pétrole brut du Golfe vers des acheteurs internationaux par le biais de transferts de navire à navire (STS) au-delà du détroit d’Ormuz, a rapporté Reuters le mois dernier. Le Commandement central américain, qui n’a pas confirmé ces transferts STS, a déclaré le 12 juillet avoir facilité le transit de plus de 800 navires et de plus de 400 millions de barils de pétrole brut à travers le détroit au cours des deux derniers mois.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a indiqué que les pétroliers avaient été attaqués dans le chenal sud du détroit, alors qu’ils se trouvaient dans les eaux territoriales omanaises. Le membre d’équipage décédé se trouvait à bord du Mombasa, a-t-il précisé.

Parmi les huit blessés, quatre étaient gravement atteints. Six d’entre eux étaient de nationalité indienne et deux, de nationalité ukrainienne, a précisé le ministère.

Plus tard dans la journée, le centre de sécurité maritime d’Oman a indiqué que 18 membres d’équipage de l’Al Bahyah, qui a été touché au large de Musandam, avaient été évacués du pétrolier, tandis que trois autres étaient toujours portés disparus.

Ces attaques ont causé des dégâts matériels aux deux pétroliers après que des incendies se sont déclarés à bord. Le ministère a indiqué que les incendies avaient été maîtrisés.

Il a condamné ce qu’il a qualifié d’“attaque flagrante” et a déclaré que les Émirats arabes unis se réservaient “le droit total de riposter à cette escalade”.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a déclaré mardi que deux superpétroliers “fautifs” avaient été touchés et mis hors d’état de fonctionner dans le détroit d’Ormuz après avoir ignoré des avertissements répétés, coupé leurs systèmes de navigation et tenté de traverser ce que les Gardiens ont décrit comme une route minée.

Le communiqué du CGRI n’a pas nommé les navires ni précisé s’il faisait référence aux mêmes pétroliers que ceux cités par le ministère de la Défense des Émirats arabes unis.

Dans ce communiqué, le Corps des gardiens de la révolution islamique a accusé les États-Unis d’“inciter les navires à emprunter une route illégale” et a déclaré que la coopération avec “l’ennemi agresseur” ne ferait qu’entraîner des dégâts, retarder la réouverture du détroit d’Ormuz et provoquer une crise énergétique mondiale.

Par ailleurs, l’agence britannique Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré mardi qu’un pétrolier avait été touché par un projectile d’origine inconnue alors qu’il naviguait à 40 milles marins au nord-est de Qalhat, en Oman.

L’UKMTO a précisé que le capitaine du pétrolier avait signalé que le projectile avait touché la salle des machines tribord et que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement si le rapport de l’UKMTO faisait référence au même incident que celui signalé par le ministère de la Défense des Émirats arabes unis.

Ces derniers incidents survenus dans cette voie navigable font suite à plusieurs semaines de tensions accrues depuis le début de la guerre, le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran. L'armée américaine a mené lundi une troisième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, tandis que le président Donald Trump rétablissait un blocus sur le transport maritime iranien et proposait d'imposer une redevance de 20% pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz.

Le haut commandement militaire conjoint iranien a déclaré que les États-Unis n’avaient aucun rôle à jouer dans la détermination de l’avenir de cette voie navigable et ne seraient pas autorisés à intervenir.

Le conflit a déstabilisé le Golfe et s’est étendu à toute la région, l’Iran ayant attaqué des bases américaines dans plusieurs pays. Il a également remis en cause un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran signé le mois dernier pour rouvrir le détroit et mettre fin aux hostilités.

Avant le début du conflit en février, environ un cinquième du trafic mondial de pétrole et de gaz transitait quotidiennement par Ormuz, acheminant plus de 15 millions de barils de carburant vers les marchés mondiaux, pour une valeur d’au moins 1,2 milliard de dollars.