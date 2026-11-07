Les efforts de médiation entre les USA et l'Iran se poursuivent, dit le Qatar

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, a déclaré que les efforts diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivaient afin d'empêcher la situation dans la région de dégénérer, a rapporté samedi la chaîne de télévision Al Jazeera.

L'administration américaine reste disposée à trouver une solution même après les élections de mi-mandat, ce qui montre que l'intérêt de Washington pour la conclusion d'un accord n'avait pas changé, a indiqué Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani.

Des progrès significatifs ont été réalisés et Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani s'est dit confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord.

"Nous ne pouvons pas attendre de parvenir à un accord parfait; nous espérons parvenir à un bon accord", a-t-il déclaré.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a indiqué samedi que, selon les premières informations, deux missiles auraient frappé l'île de Qeshm, précisant qu'il n'y avait aucune information officielle concernant d'éventuels dégâts.

Les Etats-Unis n'ont pour l'instant annoncé aucune attaque contre des cibles situées en Iran.

Les pays de la région s'attendaient à ce que le président américain Donald Trump, qui s'était abstenu de lancer des frappes contre l'Iran au cours des semaines précédant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, reprenne ses attaques une fois le scrutin terminé.

L'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'il riposterait à de nouvelles attaques en frappant des cibles américaines et israéliennes dans les pays voisins.

(Ahmed Tolba au Caire; version française Camille Raynaud)