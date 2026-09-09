Les éditeurs de logiciels font de la résistance face au boom de l'IA

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Par Asa Fitch

Il n'y a pas si longtemps, Salesforce et d'autres éditeurs de logiciels d'entreprise étaient sanctionnés par les investisseurs, convaincus que leurs coûteux produits prêts à l'emploi seraient bientôt remplacés par des versions moins chères conçues par l'intelligence artificielle (IA).

Cela ne s'est pas produit. Et il est peu probable que cela se produise de sitôt.

Cette chute s'expliquait par une certaine logique. Les actions de Salesforce, qui vend des logiciels permettant aux entreprises de gérer leurs fonctions de vente et de marketing, ont chuté d'environ 30% au début de l'année après la sortie de nouveaux outils de codage étonnamment performants d'Anthropic et d'OpenAI.

Il devenait alors évident que l'une des premières forces de l'IA serait le développement de logiciels. Dans un podcast l'année dernière, Jared Friedman, associé directeur de l'incubateur de start-up Y Combinator, a déclaré qu'un quart des entreprises de sa promotion actuelle généraient déjà la quasi-totalité de leur code grâce à l'IA. La "SaaSpocalypse", un jeu de mots sur l'acronyme de "software as a service" (logiciel en tant que service), est devenue le mot d'ordre de cet effondrement.

S'il est vrai que l'IA perturbe les logiciels d'entreprise, les acteurs établis organisent leur défense. Et ils ont beaucoup plus de capacité de résistance qu'il n'y paraît.

L'une des raisons est que la majeure partie du développement de logiciels ne consiste pas à écrire du code, domaine où l'IA excelle. Il s'agit de maintenir, de mettre à jour et d'améliorer les logiciels existants.

L'IA a permis aux entreprises de créer plus facilement et à moindre coût de nouveaux programmes et de nouvelles fonctionnalités à partir de zéro. Mais les agents de codage de l'IA ne peuvent pas encore être facilement chargés de maintenir les logiciels à jour et de les adapter aux nouvelles priorités de l'entreprise.

L'intégration profonde des acteurs établis avec les systèmes informatiques de leurs clients constitue un autre rempart contre les perturbations liées à l'IA. La plupart des grandes entreprises disposent d'un enchevêtrement de logiciels de différents fournisseurs qu'elles ont assemblés au fil du temps. Pour remplacer les logiciels existants par leur propre code généré par l'IA, les entreprises doivent se charger elles-mêmes de l'intégration, ce qui n'est pas une tâche d'ingénierie aisée.

"La plupart des acheteurs de technologie ne sont pas des organisations d'ingénierie, ce sont des opérateurs", a déclaré Arun Chandrasekaran, un analyste de Gartner spécialisé dans l'IA. "Et il y a un monde de différence entre construire quelque chose et exploiter quelque chose."

La simple inertie donne également plus de temps aux géants du logiciel pour s'adapter à la progression de l'IA. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré dans un podcast récent que la perturbation du secteur des logiciels ne s'était pas produite aussi rapidement qu'il l'avait pensé. Une grande partie de la raison était que les habitudes ne changent pas facilement, a-t-il expliqué.

"Les gens continuent de faire les mêmes choses qu'ils font", a-t-il dit. "Ils continuent d'acheter auprès de la même entreprise. Ils continuent de vouloir utiliser leurs outils de la même manière."

Même si leurs actions ont été malmenées, les éditeurs de logiciels ont démontré leur solidité financière.

Le mois dernier, Salesforce a publié un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux prévisions et a relevé ses perspectives, citant un vent favorable lié à l'IA. La société a également annoncé un partenariat élargi avec Anthropic pour intégrer son modèle d'IA Claude au logiciel de Salesforce. Dans un premier temps, un plug-in permettra aux utilisateurs de Salesforce d'appliquer les capacités de raisonnement de Claude à leurs données d'entreprise et d'automatiser certaines fonctions de vente, ont indiqué les entreprises. Pour Anthropic, l'accord amène Claude "dans les systèmes où se déroule une grande partie de l'activité commerciale mondiale", a déclaré le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, dans un communiqué.

Cela donne un aperçu de ce qui pourrait devenir un modèle de collaboration avec les poids lourds de l'IA, où Salesforce reste pertinent. Ses actions ont augmenté de plus de 22% le jour suivant la publication de ses résultats.

D'autres grands éditeurs de logiciels ont également publié de solides résultats cet été. ServiceNow, qui aide les entreprises à gérer le support informatique et automatise les tâches commerciales, a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions en juillet. Snowflake, une société de logiciels et de stockage de données, a invoqué l'IA pour relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année la semaine dernière. L'acteur du logiciel de ressources humaines Workday a également publié de solides résultats le mois dernier, alors que l'adoption de ses agents d'IA a augmenté.

Bien entendu, la résilience des logiciels d'entreprise ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être perturbés. L'une des craintes est qu'Anthropic et OpenAI puissent considérer les logiciels d'entreprise comme un nouveau terrain lucratif pour eux-mêmes, en particulier alors qu'ils courtisent les investisseurs pour leurs prochaines introductions en Bourse avec de grandes visions de croissance.

Gil Luria, un analyste chez D.A. Davidson, a indiqué dans une note récente que le marché des logiciels d'entreprise pourrait être trop petit pour qu'Anthropic s'y aventure, étant donné que la société génère déjà plus de chiffre d'affaires que Salesforce. Travailler avec Salesforce pourrait l'aider à empêcher les clients d'adopter une menace plus grande: des modèles open-weight moins chers qui gagnent du terrain dans les entreprises.

Pour les acteurs établis du logiciel, le plus grand défi à venir pourrait être les nouvelles entreprises de logiciels en tant que service qui sont construites dès le départ en tenant compte de l'IA. Cela, a suggéré Arun Chandrasekaran, pourrait amener les acteurs établis du logiciel à accéder aux demandes des clients pour des durées de contrat plus courtes et une tarification plus directement liée aux objectifs commerciaux.

Dans ce contexte, l'action de Salesforce semble être une très bonne affaire. Même après sa hausse post-résultats, ses actions se négocient à seulement environ 16 fois les bénéfices prévisionnels, bien en dessous de sa moyenne sur 10 ans de 43 fois, et de la moyenne de 24 fois pour un indice S&P des éditeurs de logiciels.

L'IA rend le secteur des logiciels d'entreprise plus difficile. C'est tout à fait différent de le tuer.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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