Les échanges euro/dollar, dollar/yen reprennent sur le marché EBS du CME
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les échanges sur le marché des devises EBS du CME ont repris après 12h00 GMT vendredi, selon les prix sur LSEG Workspace, après avoir été interrompus pendant des heures à la suite d'une panne qui a également touché les contrats à terme sur les actions et les matières premières.

Le CME a déclaré que le marché EBS rouvrirait à 1200 GMT, et les données du LSEG ont montré des prix mis à jour pour l'euro/dollar et le dollar/yen, deux des paires de devises les plus échangées au monde.

